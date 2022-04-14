快訊／台東深夜新增3確診　7校今起緊急停課

記者黃翊婷／綜合報導

台東昨日（13日）深夜新增3名確診者，台東縣政府緊急公告，成功國小、三民國小、新港國中、豐榮國小幼兒園以及富山國小幼兒園，自今日（14日）起全校停課2天；另外，成功商水、台東特教學校則分別各有1個班級同樣自今日起停課2天。

▲台東13日晚間再添3人確診。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

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台東縣政府表示，成功國小（共12班）、三民國小（共6班）以及新港國中因為全校有三分之一班級學生與確診者有密切接觸，還有學生被匡列居家隔離，所以自14日起全校暫停實體課程2天。豐榮國小幼兒園以及富山國小幼兒園則因為有學童家長確診，同樣自14日起停課2天。

而成功商水和台東特教學校也有學生被匡列，各有1個班級暫停實體課程2天。

台東13日新增4確診（其中一例12日已公告說明為28673案接觸者），同日晚間又接獲通知新增3例確診個案。關於新增的確診者足跡，台東縣政府表示，衛生局正在連夜調查中，詳細狀況將在今日白天統一對外公告。

▼▲台東縣政府13日公布的確診者足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，關於13日新增的4例個案，台東縣衛生局說明，第1案為女性60多歲，Ct值18.3，已接種二劑新冠疫苗，可傳染期4月7日起至4月9日期間，曾在花蓮慈濟醫院陪病，4月11日開始腰酸背痛、喉嚨沙啞，4月12日自行快篩檢測為陽性，後至醫院採PCR陽性確診。

第2案為男性70多歲，Ct值29.2，未接種疫苗，無症狀，個案可傳染期間皆於花蓮慈濟醫院住院治療，與第1案為夫妻關係。第3案為60多歲女性，Ct值17.8，已接種兩劑新冠疫苗，無症狀，個案可傳染期4月8日起也曾於花蓮慈濟醫院陪病。第4案則為外縣市案28673相關接觸者。

饒慶鈴縣長表示，長濱快篩站截至13日已篩檢738人，快篩陽性7人，PCR複檢後全部陰性；而綠島快篩站也已經篩檢138人，皆為陰性，若民眾與確診個案足跡重疊，務必做好自我健康監測，如有疑慮也可前往篩檢。