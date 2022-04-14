台大80人以上課程4／18起改遠距教學　開出高教第一槍

▲台大開出高教第一槍，宣布80人以上課程4/18起改為遠距教學。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

國立台灣大學13日深夜宣布，因應新冠肺炎疫情延燒，並降低師生感染風險，校內修課人數80人以上或無法保持安全社交距離課程，自4月18日起改為遠距教學。

台大表示，校內實體授課4月18日起須依循相關規範，包括教室上課人數不得達到80人、必須落實課堂點名、禁止在教室內飲食，而且若無法保持安全社交距離 （2.25 平方米／人），就必須改為遠距離上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大指出，根據教育部相關指引，教師於授課時可以不戴口罩，但仍需保持社交距離或有適當阻隔設備，學生上課則須戴口罩。另外，上課教室應保持通風良好及定時清消。

台大依據新版停課標準重申，如果有師生確診，授課、修課班級及接觸者應暫停實體課程1到3天（天數視疫調情形而定），改採遠距教學，直到以下時機恢復實體課程：

一、確診師生班級若無密切接觸者，可恢復實體課程。

二、班級如有密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢，並在篩檢期間也需停止實體課程，直到密切接觸者篩檢結果均為陰性，才能恢復實體課程。

至於全校停課標準，台大表示，當全校1/3以上課程停止實體授課達10天，所有課程將改採遠距教學。

另外，台大也要求授課老師，若有學生因疫情無法入境、隔離等因素無法上課或參加考試，務必錄製數位課程，以同步或非同步方式提供學生學習，成績評定方式則可依課程性質，採取補考或其他彈性補救措施，以確保學生的學習權益。