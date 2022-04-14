估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

記者陳俊宏／綜合報導

13日新增744例本土確診，超越去年三級警戒單日721例紀錄，創歷史新高。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣用較溫和的方法達到與病毒共存，優點是過程中傷亡較少，缺點是陣痛期拉長，半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯，「未來可能只能將確診者和親密接觸者匡列隔離，執行簡單的疫調，到時社會將是另一番局面。」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，疫情規模增長的速度比他原本預期的要快很多，12日單日新增確診病例超過500人不會太意外，但隔一天就衝到超過700人，指數規模的上升隱約成形，本周有很大的機率單日新增確診病例將超過1000人。

▼謝宗學認為，未來半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯。（圖／記者屠惠剛攝）



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謝宗學說，在第一線醫療觀察，無症狀和輕症在家休養的制度未來勢必要執行，不然醫院端很快會被塞滿，只要新增確診病例指數型增加態勢無法壓制，正式居家照護將越早啟動。

謝宗學指出，醫療端因為醫護人員染疫或被隔離造成醫療量能衰減的問題，將在社區疫情迅速攀升時浮出檯面，就像戰場的兩端，攻擊方（染疫人數）不斷補充兵力，防守方（醫護人力）守軍逐漸減少，戰場的優勢最後將傾向何方，不言而喻。

謝宗學認為，因此必須有一個斷點，當社區疫情上升到一定程度時，適當限制部分社交活動讓醫護人員有喘息的空間，或許是需要考慮的做法；再者，嚴格執行輕重症分流，讓醫院端全力治療中重症患者，不要因為輕症耗費醫療量能，是絕對需要確實執行的步驟。

▼13日新增744例本土確診。（圖／指揮中心提供）

「詳細的疫調將隨著染疫人數增加逐漸失去功效」，謝宗學表示，未來可能只能將確診者和親密接觸者匡列隔離，執行簡單的疫調，到時社會將是另一番局面。

謝宗學說，國外放任疫情升溫，約2個月達到高峰；台灣社區內防禦較強，將花更長的時間才達到高峰，用較溫和的方法達到與病毒共存，優點是過程中傷亡較少，缺點是陣痛期拉長，未來半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯，「我們必須開始習慣與過去兩年截然不同的生活模式，慢慢回歸疫情前的生活。」