　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

記者陳俊宏／綜合報導

13日新增744例本土確診，超越去年三級警戒單日721例紀錄，創歷史新高。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣用較溫和的方法達到與病毒共存，優點是過程中傷亡較少，缺點是陣痛期拉長，半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯，「未來可能只能將確診者和親密接觸者匡列隔離，執行簡單的疫調，到時社會將是另一番局面。」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，疫情規模增長的速度比他原本預期的要快很多，12日單日新增確診病例超過500人不會太意外，但隔一天就衝到超過700人，指數規模的上升隱約成形，本周有很大的機率單日新增確診病例將超過1000人。

▼謝宗學認為，未來半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學說，在第一線醫療觀察，無症狀和輕症在家休養的制度未來勢必要執行，不然醫院端很快會被塞滿，只要新增確診病例指數型增加態勢無法壓制，正式居家照護將越早啟動。

謝宗學指出，醫療端因為醫護人員染疫或被隔離造成醫療量能衰減的問題，將在社區疫情迅速攀升時浮出檯面，就像戰場的兩端，攻擊方（染疫人數）不斷補充兵力，防守方（醫護人力）守軍逐漸減少，戰場的優勢最後將傾向何方，不言而喻。

謝宗學認為，因此必須有一個斷點，當社區疫情上升到一定程度時，適當限制部分社交活動讓醫護人員有喘息的空間，或許是需要考慮的做法；再者，嚴格執行輕重症分流，讓醫院端全力治療中重症患者，不要因為輕症耗費醫療量能，是絕對需要確實執行的步驟。

▼13日新增744例本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

「詳細的疫調將隨著染疫人數增加逐漸失去功效」，謝宗學表示，未來可能只能將確診者和親密接觸者匡列隔離，執行簡單的疫調，到時社會將是另一番局面。

謝宗學說，國外放任疫情升溫，約2個月達到高峰；台灣社區內防禦較強，將花更長的時間才達到高峰，用較溫和的方法達到與病毒共存，優點是過程中傷亡較少，缺點是陣痛期拉長，未來半年內將不斷與病毒拉鋸、牽扯，「我們必須開始習慣與過去兩年截然不同的生活模式，慢慢回歸疫情前的生活。」

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
廣達總部又有員工確診！　接觸者緊急快篩結果出爐
快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里
快訊／台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛
快訊／1圖看「鋒面雨帶到北部了」　越晚越冷
本土飆744例！名醫喊：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港翻
陳時中接班人呼之欲出？　「蔡總統御醫」呼聲高
馬力波烏軍投降畫面曝！死守49天彈藥耗盡　俄稱1026人繳械
張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網驚「立榮併星宇？」大分析
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台319校名單曝光

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

快訊／高科大深夜+3！累計4確診　燕巢校區今起線上教學

「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台319校名單曝光

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉價格恐飆天價

快訊／高科大深夜+3！累計4確診　燕巢校區今起線上教學

「12歲以下打新冠疫苗」　專家坦言：弊大於利

估本周「日增破千」　醫喊陣痛期長達半年！預言未來光景

快訊／天雨路滑！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

快訊／台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

廣達總部又有員工確診！　接觸者緊急快篩結果出爐

「擴大租金補貼」租屋族根本吃不到　放送福利只為搶選票

未來幾周決定俄烏戰爭走向！　歐盟宣布加碼援烏158億元軍費

三屆世錦賽金牌馬琳確定參戰優霸盃　小組賽有望對決戴資穎

本土病例551飆到744　醫曝類校正回歸「2件事最重要」

快訊／如颱風天！1圖看「鋒面雨帶到北部」　越晚越冷

楊洋驚傳受困上海出不來！　封城半月陷停工…新劇延期開機

Dior超限量「雕花藍星唇膏」太夢幻！YSL小黑條新6色，肉桂紅茶#312必搶

療癒唰唰聲＋層層毛髮捲起　女孩幫18年愛馬梳毛ASMR

生活熱門新聞

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網分析驚呆

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

雨彈抵台！冷空氣增強白天降8度

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

即將／台中+23　大雅扳手工廠3移工確診

本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」

法國酷隔離14天隨機電話交友　BDSM女王接電話

更多熱門

相關新聞

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

本土疫情連日飆升，昨日更一口氣狂增744例，創下歷史新高。感染科專家表示，依照疫情趨勢，「短期內每天上萬例也不用大驚小怪」。他另提到，Omicron疫情重症率低，一旦漸進性自然感染人數增加，就能增加群體免疫，有利未來開國門與世界接軌。若死守過去嚴格防疫模式，台灣將停留在孤島狀態，恐對經濟造成負面影響。

台東深夜新增3確診　7校今起停課2天

台東深夜新增3確診　7校今起停課2天

台大開第一槍　80人課程4／18起改遠距教學

台大開第一槍　80人課程4／18起改遠距教學

宜蘭三星員警確診分局急清消　派出所11人居隔

宜蘭三星員警確診分局急清消　派出所11人居隔

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫謝宗學

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

快訊／和泰產險再下架一張防疫保單　「最高賠9萬」沒了

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

看到密碼　12歲孫刷光爺爺養老金

「天生獨立星座」Top 3

更多

最夯影音

更多
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾
勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面