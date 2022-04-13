桃園客運買新車詐領1200萬　監院要求交通部限期追繳補助款

▲桃園客運。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員林國明13日表示，桃園客運公司105年度向公路總局申請汰舊換新購車補助，共詐領超過1200萬元，監察院要求交通部、桃園市政府確實檢討改善補助相關規定的審核機制，並依法追繳補助款。

監察院13日下午發布新聞稿指出，根據審計部109年度中央政府總決算審核報告，桃園汽車客運股份有限公司在105年至106年間，購買10輛普通大客車、75輛低底盤大客車，以填載不實購車價格的購車契約，向交通部公路總局申請汰舊換新購車補助，共詐領補助款新台幣超過1200萬元。

監察院說明，經過監委調查發現，相關補助規範對於換新車輛價格審核方法及程序，付之闕如，監察院交通及採購委員會12日審查通過監察委員林國明、王麗珍、葉宜津所提的調查報告，要求交通部、桃園市政府督促所屬，針對客運車輛汰舊換新補助作業要點及相關規範通盤檢討改善。

監察院建議，交通部、桃園市政府應參酌歷次申請補助車輛資料與當時市場行情，建置車輛合理價格審核機制供審核人員遵循，以及未來汰舊換新車輛補助的參考指標。

監委指出，公路總局、桃園市政府撤銷桃園客運公司105年度客運車輛汰舊換新補助款，應依政府會計準則公報等相關規定，在機關會計帳中揭露，並參考相關行政法令向義務人執行追繳補助款。

監委也說，公路總局、桃園市政府除了衡酌桃園市客運服務品質外，也應注意該追繳補助款請求權消滅時效規定，避免其罹於時效，而嚴重影響國家資源效率配置及侵蝕國家財政。