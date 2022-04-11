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翁啟惠受懲戒處分出現新事證　監察院將向懲戒法院提再審

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲前中研院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

前中研院長翁啟惠浩鼎案獲判無罪定讞，監察院依據新證據重新調查，改彈劾不成立，懲戒法院日前駁回申誡再審聲請。對此，監察委員浦忠成11日表示，翁啟惠在接受懲戒處分後因判決後，有足以認定應變更原確定判決的新證據及新事實，因此監察院將向懲戒法院聲請再審。

懲戒法院日前駁回翁啟惠申誡處分再審聲請，翁啟惠隨即向監察院提出陳情案，監察院調査後向懲戒法院提起再審，監察委員浦忠成、趙永清、高涌誠11日下午召開記者會說明。

浦忠成表示，翁啟惠遭指涉入「浩鼎案」，在2019年獲判無罪定讞，但由於監察院在2017年通過彈劾，懲戒法院在同年判決申誡，翁啟惠在今年3月8日就申誡結果向監察院提出陳訴，經監察院教育及文化委員會決議，改推派浦忠成、趙永清、高涌誠進行調查。

浦忠成說明，監察院已經在4月6日審查通過，因判決後發現有足以認定應變更原確定判決的新證據及新事實，監察院將據此向懲戒法院聲請再審。

浦忠成指出，監察院原確定判決認為，翁啟惠既為中研院與浩鼎公司簽訂專屬授權案的創作人，除應揭露他以鄭秀珍名義持有的浩鼎公司股票外，也應揭露當時已成年子女所有的浩鼎公司股票，若未揭露即有違中研院的科技移轉利益衝突迴避處理原則。

▲▼監察委員浦忠成、趙永清、高涌誠就翁啟惠案向懲戒法院提起再審舉行記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員浦忠成、趙永清、高涌誠就翁啟惠案向懲戒法院提起再審舉行記者會。（圖／記者林銘翰攝）

不過，浦忠成說，中研院為獨立學術研究最高機關，應該受到學術自由保障，技術移轉及產學合作涉及高度專業與高度科技性，基於學術自由，對於中研院就此等事項的決定，應認其有判斷餘地，法院判決也應尊重中研院對於翁啟惠「是否未揭露可能發生利益衝突之情事」所為的認定。

浦忠成表示，經過監察院調查，依照中研院智財技轉處前處長楊富量的說明及中研院相關函文，已明確敘明如創作人無執行科技移轉業務，當然沒有負擔揭露義務的問題，至於負有揭露義務之創作人應揭露的財產範圍，中研院已釐清只有從業者及相關實體取得的利益或股權，才在揭露範圍。

浦忠成指出，翁啟惠既然僅是技轉案的技術創作人，沒有執行任何科技移轉業務，自然不會有利益衝突，且當時已成年子女所持有的浩鼎公司股票並非來自浩鼎公司，與當時的技轉授權無關，更非因技轉而取得的利益，不符合中研院利益衝突處理原則，規範可能利益衝突情事應揭露的情形。

浦忠成認為，中研院的利益衝突處理原則，未區分行政職與學者身分，翁啟惠有創作人身分，創作人技術移轉與其擔任院長職務無關，且翁啟惠已依當時規定填寫利益衝突揭露表格，當時的規定沒有要求創作人揭露單純持股，因此不應該歸責於填表人。

浦忠成也說，原確定判決認定，翁啟惠未依法據實申報以鄭秀珍名義持有浩鼎公司股票部分，經過監察院調查，翁啟惠投資浩鼎公司股票資金確實來自他在美國的家庭信託基金，受益人為2位兒女，投資是為贈與兒女，且股票最終實質受益人也是由其子女取得，非屬其所有。

浦忠成表示，原確定判決就翁啟惠未依法據實申報財產，以及未揭露可能發生利益衝突的情事部分，經過監察院調查、綜合判斷後，均有足以推翻原確定判決的新事證及新事實，因此原確定判決申誡的基礎已不存在，應透過監察院提出再審以資救濟。

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