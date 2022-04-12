　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王國材證實3架華航貨機改塗裝　以後全部改飛美國航線

▲華航集團2022年3月貨運營收再破百億大關。（圖／記者林淑慧攝）

▲中華航空貨機。（圖／記者林淑慧攝）

記者林銘翰／台北報導

中華航空最新引進的一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材12日表示，現在已經有3架貨機更改塗裝，這些貨機會改飛北美航線，而政府會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。

行政院長蘇貞昌12日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王國材會前受訪時表示，政府會兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」，目前在貨機已經有進行塗裝上的改變，政府也朝著這個方向持續進行中。

王國材指出，原來的3架貨機以後就是飛美國航線，後續會再兼顧識別度與可以飛得出去，「這邊的塗裝就可以飛其他地方」，並坦言整個決定的確非常不容易，這部分就留給華航繼續努力。

王國材說明，這3架貨機會飛美國航線，其他的交通部會進行調整，一方面要兼顧飛得出去，另一方面在整個塗裝上要做一些改變，「這個現在在努力中，大家看後來的貨機，也會有一些調整」。

至於未來多少貨機不會再有「台灣意象」的塗裝，王國材則說，這個就留給華航來談，新的塗裝可以兼顧這兩個方面，這部分就等華航整個方案定案之後，交通部再跟大家說明，現在已經塗裝的3架就是飛北美航線。

另外，台鐵企業工會、台鐵產業工會及全國火車駕駛產業工會日前都紛紛表達對政府推動台鐵公司化方式不滿，且未與工會充分溝通，目前正透過連署方式，醞釀5月1日集體休假不加班。

對此，王國材表示，公路疏運計畫都在討論中，交通部都會進行因應，因為從這個禮拜開始，整個台鐵員工在5月1日不加班的名單，都會慢慢出來，交通部會因應這個禮拜的狀況，安排後續的應變計劃。

王國材也說，這個禮拜五他會跟台鐵總工會、15個分會再做一次詳細的討論，希望能夠兼顧工會對於員工權益的保障，以及政府能夠協助處理的能力，「等於是跟所有台鐵公會理事長見一次面，我們會詳細討論」。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
台灣又有世界第一！　快艇女神Kimberly站上全球排名首位
快訊／廖國棟確診！　9天前臉書一語成讖
喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」　專家：改吃這食物狂降26％
快訊／廖國棟傳確診！　進台大病房
快訊／台灣最大菸商「傑太日菸」員工確診！　緊急停工
快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例
陳時中估「疫情走到尾巴」時間點！將投入選舉？　他給答案了
快訊／快存水！　台中4行政區將停水
快訊／4縣市疫情高風險區！　陳時中：「比照基隆」類普篩
快訊／馬勒卡增強「轉中颱」　變天時間曝光
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

土城區明德段商業區成功招商　7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

廖國棟一語成讖　9天前臉書談「陰轉陽極常見」

戰爭發生該準備什麼？　國防部「全民國防手冊」12張圖一次看懂

遭爆特權喬病床　陳信瑜喊告：因「勞檢」被《鏡傳媒》挾怨報復

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

蔡英文戳鼻孔快篩喊「有點緊張」　反遭砲轟：裝可愛、可惡

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

蘇貞昌：台鐵公司若賺錢　員工年終可分紅40個月

LIVE／發生戰爭如何避難？　國防部公布「全民國防手冊」一次看懂

行政院爆3司機確診緊急篩檢　蘇貞昌：沒有再發現有確診

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

土城區明德段商業區成功招商　7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

廖國棟一語成讖　9天前臉書談「陰轉陽極常見」

戰爭發生該準備什麼？　國防部「全民國防手冊」12張圖一次看懂

遭爆特權喬病床　陳信瑜喊告：因「勞檢」被《鏡傳媒》挾怨報復

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

蔡英文戳鼻孔快篩喊「有點緊張」　反遭砲轟：裝可愛、可惡

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

蘇貞昌：台鐵公司若賺錢　員工年終可分紅40個月

LIVE／發生戰爭如何避難？　國防部公布「全民國防手冊」一次看懂

行政院爆3司機確診緊急篩檢　蘇貞昌：沒有再發現有確診

蝦皮買古董車票跟照片差很大！　她留1顆星：很恐怖的賣家...GG了

張惠妹登小巨蛋又被抗議！　「台灣極道教父」孫女傻眼批：很荒唐

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

傳俄軍對馬力波動用化武！　五角大廈：可能在催淚瓦斯中混入藥劑

KKday攜六福村打造「童趣市集」！買套票抽全台樂園暢玩PASS

美元指數衝破百點　日圓一度貶至125.77「逼近20年新低」

小S遭蜜蜂螫…汪小菲補刀「麻煩製造者」！　3年前聽姊夫對話臉僵了

「瓢蟲戰隊」5男專性侵應召妹　惡行曝光

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍　母被綁椅逼看11歲兒遭性虐

基輔男童父母雙亡！　迎烏軍進城露帶傷微笑：我教訓了俄軍一頓

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

女鄉代被控脫光撩夫　今宣布參選鄉長

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

快訊／北市曝8確診足跡！曾到饗饗、SOGO復興館、漢來海港天母店

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

北市勞動局長喬病床　員工「頭會被切掉」截圖曝

快下載！社交距離APP將取代實聯制

華航新貨機悄刪除「台灣意象」　國民黨開酸

防疫最大困難？柯：周玉蔻與塔綠班

快訊／北市曝7確診足跡！2間男模會館又上榜

快訊／新北最新足跡　3家KTV、電影院、金山老街、新莊體育館

最新網路民調輾壓陳時中　羅智強感謝網友：我應該是做對了什麼！

小巨蛋里長曝「家具晃動」影片

快訊／新北+145「北市相關40人」　居家隔離12669人再創高

更多熱門

相關新聞

華航新貨機悄刪除「台灣意象」　國民黨開酸

華航新貨機悄刪除「台灣意象」　國民黨開酸

中華航空最新引進的一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案，行政院長蘇貞昌解釋，相關航線及種種方面不是那麼簡單，要維持飛得出去又希望被看見。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇11日在臉書譏，「華航貨機又改字樣 台灣價值不演了？」

華航3月營收123億、年增18％　航空貨運收入再登百億大關

華航3月營收123億、年增18％　航空貨運收入再登百億大關

大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風

大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風

高鐵將調漲票價？　王國材：還沒確定「不一定會調漲」

高鐵將調漲票價？　王國材：還沒確定「不一定會調漲」

疫情爆發！華航啟動居家辦公

疫情爆發！華航啟動居家辦公

關鍵字：

華航貨機塗裝王國材交通部

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

女星「走光片瘋傳」認了！

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

連失摯友高以翔和愛女！毛加恩2年平復拓新事業

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛台北市　原因曝光

花100轉大型扭蛋　掉出活體橘貓

國小作業改1錯字讓全網崩潰！ 媽求救

幫居檢女友送餐！台中男大生「隔紗窗交流」確診

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面