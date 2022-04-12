王國材證實3架華航貨機改塗裝　以後全部改飛美國航線

▲中華航空貨機。（圖／記者林淑慧攝）



記者林銘翰／台北報導

中華航空最新引進的一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材12日表示，現在已經有3架貨機更改塗裝，這些貨機會改飛北美航線，而政府會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。

行政院長蘇貞昌12日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王國材會前受訪時表示，政府會兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」，目前在貨機已經有進行塗裝上的改變，政府也朝著這個方向持續進行中。

王國材指出，原來的3架貨機以後就是飛美國航線，後續會再兼顧識別度與可以飛得出去，「這邊的塗裝就可以飛其他地方」，並坦言整個決定的確非常不容易，這部分就留給華航繼續努力。

王國材說明，這3架貨機會飛美國航線，其他的交通部會進行調整，一方面要兼顧飛得出去，另一方面在整個塗裝上要做一些改變，「這個現在在努力中，大家看後來的貨機，也會有一些調整」。

至於未來多少貨機不會再有「台灣意象」的塗裝，王國材則說，這個就留給華航來談，新的塗裝可以兼顧這兩個方面，這部分就等華航整個方案定案之後，交通部再跟大家說明，現在已經塗裝的3架就是飛北美航線。

另外，台鐵企業工會、台鐵產業工會及全國火車駕駛產業工會日前都紛紛表達對政府推動台鐵公司化方式不滿，且未與工會充分溝通，目前正透過連署方式，醞釀5月1日集體休假不加班。

對此，王國材表示，公路疏運計畫都在討論中，交通部都會進行因應，因為從這個禮拜開始，整個台鐵員工在5月1日不加班的名單，都會慢慢出來，交通部會因應這個禮拜的狀況，安排後續的應變計劃。

王國材也說，這個禮拜五他會跟台鐵總工會、15個分會再做一次詳細的討論，希望能夠兼顧工會對於員工權益的保障，以及政府能夠協助處理的能力，「等於是跟所有台鐵公會理事長見一次面，我們會詳細討論」。