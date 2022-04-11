蔡易餘支持翁啟惠繼續捍衛名譽　查案監委盼外界不要政治化看待

▲前中研院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前中研院長翁啟惠浩鼎案獲判無罪定讞，監察院將向懲戒法院提起再審。對此，負責調查的監察委員趙永清表示，翁啟惠是一位國際知名的科學家，不是政治人也沒有黨派，外界不需要太政治化、用黨派看待；民進黨立委蔡易餘則說，支持翁啟惠繼續聲請平反，為自身的名譽捍衛。

翁啟惠浩鼎案獲判無罪定讞，監察院依據新證據重新調查，改彈劾不成立，懲戒法院日前駁回申誡再審聲請。監察委員浦忠成11日表示，翁啟惠在接受懲戒處分後因判決後，有足以認定應變更原確定判決的新證據及新事實，因此監察院將向懲戒法院聲請再審。

趙永清晚間受訪時表示，翁啟惠是一位國際知名的科學家，不是政治人也沒有黨派，當時更是被前總統馬英九任命為中研院長，「我們真的很希望不要用太政治角度來看，而是平心靜氣、好好解釋事情的本質，整個事情的過程跟內涵」。

趙永清認為，翁啟惠會一而再、再而三地爭取清白，是不是有受到冤屈之錊，一定有他的道理存在，包括監察院訴願委員會、國稅局、中研院，以及很多的討論、論述都支持他的看法，監察院必須仔細評量陳述人的意見，端看其是否有受到不公平的對待或委屈的地方。

▲監察委員浦忠成、趙永清、高涌誠就翁啟惠案向懲戒法院提起再審舉行記者會。（圖／記者林銘翰攝）



趙永清強調，本案不要用政治角度來看，「這無關什麼馬系、英系或哪個黨派」，現在監察院的每位監委都是無黨籍、沒有任何黨派，彼此也不分政黨色彩，因此外界不需要太政治化、用黨派看待。

另一位負責調查的監察委員高涌誠受訪時也坦言，對他來說沒有任何考慮，就是去看事證、相關事實的內容，他們也預料到會有相關的質疑，重點是相關論述到底扎不扎實，監察院是用平常心在處理這件事情，並且尊重懲戒法院的判決。

蔡易餘則表示，翁啟惠是台灣頂尖的生化科學家，研究專長包含醣蛋白、醣晶片、醣探針和分子疫苗，身為2016年總統大選最無辜的受害者，翁啟惠已被多方證明清白，不只刑事部分判決無罪，監察院廉政委員會也已經撤銷裁罰，國稅局更認定並無逃漏贈與稅。

蔡易餘也說，監察院長陳菊召開討論會議取得共識，希望建立一個監察院自我糾錯機制，因為過去監察院只要彈劾案通過，當事人就沒有機會平反，即使事後被證明是有誤的彈劾案，自己支持翁啟惠繼續聲請平反，為自身的名譽捍衛，也希望他能在司法程序中獲得平反，將真實發生事件讓人民知道。