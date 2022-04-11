東南水泥事故造成雙鐵運輸中斷　監委批承包商便宜行事申請調查

▲東南水泥工安意外造成雙軌運輸中斷。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市東南水泥廠日前因施工意外，造成高鐵及台鐵電力異常停駛，總共有上百班列車受到延誤，超過12萬名旅客受到影響，監察委員林國明等人11日表示，承包商發生拆除事故已非首次，業者顯然未記取教訓，仍然便宜行事，導致本次工安事件，因此已經申請自動調查。

監察院11日上午發布新聞稿指出，高雄市東南水泥公司在4月1日進行水泥儲存槽拆除作業，承包商炯德營造股份有限公司疑未依原定的分層拆除計畫，貿然改以鐵球捶打工法進行一次性拆除作業，施工過程不慎且未採取適當之防護措施，引發水泥槽非預期方向倒塌，並壓毀鄰近高壓電塔。

監察院說明，工安事件導致高鐵因電力異常而停駛，適逢清明連假前夕返鄉疏運期間，影響近12萬民旅客通行權益，監察委員林國明、張菊芳、王麗珍就此議題非常關注，已經申請立案調查。

監委表示，東南水泥公司委託的承包商炯德營造公司，發生拆除事故已非首次，2021年11月就曾因為作業不慎發生拆除物倒塌意外，並且造成1名工人死亡事件，短短4個月又再次發生類似意外，業者顯然未記取教訓，仍然便宜行事，導致本次工安事件。

監委質疑，相關主管機關就本案施工計畫的審核及監督，有無善盡權責，督促業者依照施工計畫執行拆除，事先通報鄰近拆除範圍的高鐵、台鐵及台電公司等單位，並且制定相關防護計畫，避免拆除過程影響該等設施運作，有無行政疏失。

監委強調，為避免類此工安事件發生，相關主管機關有無研擬相關因應改善措施作為，實在有深入瞭解的必要。