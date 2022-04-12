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立委怨南橫公路通車林佳龍跳票　蘇貞昌：老天爺的臉色很重要

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委孔文吉12日表示，南橫公路即將在4月30日全線通車，交通部長王國材沒有跳票，反而是前任交通部長林佳龍一再跳票，「說什麼時候通車也沒通車」。對此，行政院長蘇貞昌回應，這個其實不是誰跳票，老天爺的臉色也很重要，「有時候做得好，一個颱風、一個什麼又來了」。

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路預計4月30日全線通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。孔文吉質詢時表示，南橫公路連接台東到屏東，從2009年的莫拉克風災一直中斷到現在，施工單位、公路總局都在積極努力地搶通，預定在4月30日通車。

蘇貞昌回應，相關路段關係到民眾的出入，「安全與產業，有跟沒有差太遠了」，相關路段的施工很不簡單，受限於天候、地形等因素，南橫公路確實在這個月底準備通車，「過去十幾年來的困難，他們一步一步、一寸一寸，這個月底準備通車」。

孔文吉指出，甲仙工務段、關山工務段全力施工，現在比較難克服的區間，就是天池到向陽的路段，南橫公路將來開放還是有條件地通行，但是可以連接台東到高雄，通車當天兩邊都要辦慶祝，布農族人也都很高興。

孔文吉也說，南橫公路已經過好幾任交通部長，一直到王國材任內終於要通車，大讚王國材是沒有跳票的部長，「之前那個林佳龍部長，講說什麼時候通車也沒通車」，希望4月30日能夠如期完工通車。

蘇貞昌則解釋，這個其實不是誰跳票，老天爺的臉色也很重要，「有時候做得好，一個颱風、一個什麼又來了」，就像南橫公路上的明霸克陸橋「本來做得好好的，突然整個又沖掉」，甚至還差點發生人命。

事實上，南橫公路在2009年的莫拉克風災受創嚴重，交通部公路總局經歷13年陸續修復南橫公路道路，終於在今年邁向最後一哩路。公路總局長陳文瑞表示，目前尚未通車的天池到向陽路段，已達安全通車條件，預計4月底有條件通車。

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