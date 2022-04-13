基隆+55近半是「家庭群聚」　8人沒打疫苗4人只打1劑

▲0413基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

指揮中心13日宣布台灣新增744例本土病例，創下歷史新高。其中基隆新增56例，基隆市長林右昌指出，其中1例案29450為境外移入，所以基隆是55人。目前基隆居家隔離人數為1944人，比昨天減少461人，自主健康管理273人，較前天增加1人，社區篩檢站在昨天總計篩檢1737人，早上篩檢665人。

林右昌指出，今天最大量確診者來自家庭群聚，共26例。感染模式與去年一樣，最早從場所到職場，然後進入社區，現在是家庭，由於家庭成員接觸密切，一人感染會帶來3到6人感染。而在今天的案例裡，感染者年紀偏輕，介於18到22歲約莫是大學生年紀，其中有8人連1劑疫苗都沒打，有4個人只有打一劑。

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在55例中，有17例是原本就匡列居隔的人，其中居隔匡列採檢陽性有8例，解隔前陰轉陽5例，居隔期間陰轉陽有4例。此外，外縣市感染來源有12例，外縣市感染總計12例、基隆職場相關2例、疫調中有15例。

在外縣市感染方面，台北市有7例，其中台北職場群聚有4例，案28883因為先生案27777是台北市某職場群聚機關的司機，在居隔期間確診。案29444是案28883的同事，有密切接觸，案28900是台北某八大行業酒店工作的女性，買快篩陽性後，轉醫院做PCR確診。案28891為20多歲女性，與同事案28215去KTV唱歌，快篩陽性後，轉醫院做PCR確診，同事為台北職場相關個案。此外，與台北確診足跡相關有2例，案29182與案29189分別為20和30多歲的女性，都有參加阿妹演唱會。台北ICON酒吧群聚1例，為案29447和之前確診者案26607一起去酒吧消費確診。

在其他縣市相關方面，新北有1例，是案28908在新北某物流公司打工。花蓮1例，案28885為60多歲男性，和花蓮確診者有接觸，被匡列居隔時確診。高雄2例，為案28902為30歲女性、和高雄確診者有接觸，快篩陽性確診。案29458同樣接觸高雄確診者採檢確診。桃園相關1例，為10多歲案29183男性，同學是桃園確診個案。

林右昌也提到，快篩陽性專線(02-24565861)也於4月14日早上9點重啟，提供給快篩陽性者防疫計程車和PCR採檢。