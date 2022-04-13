鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

▲台南市長黃偉哲推薦台南鳳梨，肉厚多汁風味極佳引人垂涎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現正值鳳梨產季，氣溫逐漸上升，炎熱的天氣吃上一口香甜多汁鳳梨，真是一大享受，台南市長黃偉哲推薦說，台南溫度及雨量分布均勻且日照充足，加上土質深厚的砂質土，不僅利於排水，礦物質含量也比較高，產出的鳳梨酸甜適中肉厚多汁，風味極佳引人垂涎。

黃偉哲說，台南栽種的鳳梨種類繁多，有含水度高的金鑽鳳梨、肉質細緻的甜蜜蜜，還有釋迦鳳梨、蘋果鳳梨、香水鳳梨、甘蔗鳳梨、金鑽鳳梨、金桂花鳳梨、蜜寶鳳梨等，風味各異。

市長黃偉哲表示，台南2022年鳳梨收穫面積為1116公頃，占全台15％，為全台第二大產區，產量達59966公噸，年產值12億元。其中前5大產區分別是：關廟區（316公頃）、歸仁區（158公頃）、山上區（129公頃）、新化區（100公頃）、龍崎區（86公頃）。

農業局長李建裕表示，鳳梨除了直接吃鮮甜可口外，關廟區農會、山上區農會、新化區農會等都有鳳梨相關產品，像是海內外都愛的鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨麵、鳳梨吐司、鳳梨酵素、蔭鳳梨，山上區農會的愛i鳳醬，都是送禮或是自用的好選擇，歡迎消費者踴躍訂購。