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「仁德之心」滯洪池畔花旗木盛放中　黃偉哲邀民眾把握台南4月粉紅花季

▲台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，黃偉哲市長邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，黃偉哲市長邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，被喻為離市區最近的泰國櫻步道，台南市長黃偉哲表示，仁德之心的花旗木，在每年的清明節最盛放，連假期間吸引不少民眾觀賞，黃偉哲邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。

▲台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，黃偉哲市長邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「仁德之心」滯洪池於109年底完工，讓仁德地區包括中華醫事科大、保安工業區、仁德工業區等人口產業匯聚地帶，淹水情況得到很大的紓解，配合三爺溪的整治，也讓仁德區整體淹水的情況越來越減輕。改善治水環境同時，也透過滯洪池周邊環境的營造，讓滯洪池成為仁德區的休閒遊憩場所，花季時成為亮眼的花林步道打卡聖地，讓遊客可以親近水岸，欣賞水岸美麗景緻。

仁德滯洪池畔因為離市區近，不論是住在市區的民眾，或是假日來訪台南市區的遊客，都很適合抽空前往。仁德區公所與台南市政府水利局、衛生局本週六也趁花景正好之際，在此地舉辦健走活動，開放500位名額1日內報名即額滿，反應熱烈。

▲台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，黃偉哲市長邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四月份的台南天氣回暖，各地花景勝放，台南市政府觀光旅遊局稱四月是台南的「粉紅色花季」，有「桃紅陣雨樹」及「泰國櫻」之稱的花旗木，在3月下旬到4月綻放，賞花熱點除了離市區近的仁德之心滯洪池畔外，還有西港金砂里的花旗木步道，還可順遊5月底「台灣第一香」的西港慶安宮，觀賞王船製作的精湛工藝。此外，楠西龜丹溫泉區也種有成排的花旗木，還可健行梅嶺登山步道並品嘗梅子雞、薑黃雞。環境清幽的南化玉山寶光聖堂則有花旗木林，數大就是美，推薦喜歡花旗木的朋友必訪。

▲台南「仁德之心」滯洪池畔「綠蔭廊道」花旗木盛開中，黃偉哲市長邀請喜愛賞花的民眾，把握4月份時光，到仁德之心散步賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，入春後的台南市天氣晴朗，是非常適合散步賞花的城市，他邀請大家把握4月粉紅花季最後的時間，前往各個賞花景點，享受台南春季美景。

除了春季外，台南每個季節都有各地限定的花卉，從春季開始到冬季接力綻放，觀光旅遊局也特別推出了「南國花都」插畫摺頁地圖，彙整台南各區特色花卉賞花點及綠隧賞花木資訊，歡迎至「台南旅遊網」（https://reurl.cc/x0V9D5）下載，抓住每個開花的瞬間。

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