台南城市行銷創新頁　黃偉哲請參與全球獨家韓星跨國線上演唱會

▲全國首次用Kpop線上演唱會方式結合城市行銷的「台南世界KPOP線上演唱會」，即將於4月16日首播，黃偉哲市長呼籲大家不用出門，踴躍參與跨國城市線上演唱會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全國首次用Kpop線上演唱會方式結合城市行銷的「台南世界KPOP線上演唱會」，即將於4月16日在TAINANYOUNG YouTube頻道首播，邀請到韓國人氣偶像車銀優與當紅大勢男團THE BOYZ、女團Formis等，歡迎大家不用出門，踴躍參與這次跨國城市線上演唱會！

黃偉哲市長指出，演唱會中以歌曲帶入影片，呈現台南獨特的人文歷史，以及自然觀光資源，還介紹在地知名景點，藉由韓星的魅力，將台南之美呈現到國際上，在疫情期間，行銷台南的腳步不能停止！



「台南世界KPOP線上演唱會」由台南市政府文化局與民間單位合作，演唱會主題環繞「水、風、火、土、愛」五大元素，結合台南文化地景，融入在地觀光、古蹟、美食，將赤崁樓、安平古堡、台南美術館、蝸牛巷、菁寮老街、關子嶺、德元埤荷蘭村等景點帶入演唱會中，透過線上演唱會，不僅看到喜歡的歌手精彩演唱，還能看到台南的美麗風光。活動記者會，沈震東議員也蒞臨現場，黃偉哲市長特別感謝贊助廠商，讓台南有機會在跨國演唱會中曝光，也讓市民可以參與一場精彩的演唱會。





市長黃偉哲表示，大家可以看到，台南好漾又來了，這次的線上演唱會最重要的兩個要元素。第一個是邀請到這個最當紅的韓團，包括主持人一起來表演、第二個是在線上的表演，第3個很重要的他有融入台南的元素，包括介紹台南的風土、人情、還有景點、美食。這些通通都在這次的演唱會裡面，相信很多台灣的歌迷們，或者是很多好朋友都很想看，尤其在現在疫情嚴峻的情況下，大家不用出門，也不用在家裡閒著無聊，在 youtube 的頻道中就可來觀賞。



黃偉哲表示，由於疫情關係，近年各國流行樂壇，都以線上演唱會與全球廣大粉絲們交流，這次的跨國城市線上演唱會，首度嘗試與韓團合作，讓流行音樂與城市文化交融。希望藉由韓國明星的知名度，提高台南城市的國際能見度，此外近日疫情升溫，線上演唱會讓粉絲不用出門，也能夠與偶像同樂。





這場演唱會特別請來有「臉蛋天才」稱號的韓國人氣男星車銀優擔任主持人，他不僅展現串場功力，還化身觀光大使，介紹台南的經典特色。車銀優曾在2019年來台南參與跨年演唱會，深受歌迷喜愛，這兩年在韓國演藝圈更是大放異彩，成為歌唱演戲主持全方位藝人，不少粉絲到市長臉書留言，希望能再次邀請來台。

由於這兩年疫情緊張，國外藝人無法來台演出，台南市政府透過線上演唱會的模式，滿足粉絲們的心願。演唱會的陣容也相當堅強，邀請韓國新生代當紅男團THE BOYZ以與女團Formis_9擔綱，要以精彩的演出征服世界歌迷。