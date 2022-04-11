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日本漫畫家感謝簽名板展移師台南壓軸　黃偉哲與小野一彥相偕看展

▲台南市長黃偉哲，邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，前往參觀日本漫畫家感謝簽名板展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，前往參觀日本漫畫家感謝簽名板展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本311大地震發生迄今已11年，為了表達對台灣民眾的感謝，日本台灣交流協會特別邀請日本108位人氣漫畫家，繪製特別簽名板並留下給台灣人的感謝話語，展覽最終站移師到台南舉行，黃偉哲市長11日邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥前往參觀。

台南市長黃偉哲表示，很高興能夠跟日本台灣交流協會合作舉辦日本漫畫家感謝簽名板展，該展覽自2021年起在台灣巡迴展出，感謝日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次、小野一彥2位前後任所長支持，選擇台南作為展覽最後一站，能夠壓軸辦理這個展覽，台南市感到非常榮幸。

▲台南市長黃偉哲，邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，前往參觀日本漫畫家感謝簽名板展。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲也說明，台南跟日本的情誼深厚，交流也很頻繁，疫情期間不僅台南提供防疫物資給日本友誼市，日本也提供420萬劑的疫苗協助台灣，前陣子台日地震頻繁，我們也第一時間關懷彼此，相信這樣堅定的友誼會持續發展下去。黃偉哲表示選在日治時代建築的愛國婦人會館舉行展覽，代表台南的誠意，也象徵台南與日本的深厚情誼。

甫上任的日本台灣交流協會高雄事務所的小野一彥所長也對於台南市對於這項活動的大力支持表達感謝，也盼在任內跟市府密切合作，推展台日友好。

黃偉哲市長現場除與小野所長一同為展場主視覺牆貼上寫有「台日友情」「邁向希望的明日」的標語，也為甫上任的小野所長送上台南的果乾、蘭花領帶等特色伴手禮與在地小吃，希望小野所長有時間常來台南走走，持續支持台南與日本的合作。

▲台南市長黃偉哲，邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，前往參觀日本漫畫家感謝簽名板展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台日友情always here now in tainan日本漫畫家感謝簽名板」展覽將在文創plus台南創意中心(原愛國婦人館)展出至4月17日(日)，現場展出超過包括「島耕作系列」作者弘兼憲史、「第一神拳」森川讓次、「城市獵人」北条司等超過百位知名漫畫家的親筆畫作，活動免費入場，觀展請遵守防疫相關規範。

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