四技申請入學強勢成長　嘉藥穩居私立技職校院第一

▲四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學再次開出紅盤，連續兩年逆勢成長，更創下該校近年新高，位居私立技職校院中第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

技專校院招生委員會聯合會公布111學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學再次開出紅盤，在激烈的競爭中，共有2721人通過第一階段篩選，較110學年度增加了157人，力克全球少子女化挑戰，連續兩年逆勢成長，更創下該校近年新高，位居私立技職校院中第一。

嘉藥今年申請入學有10系所，預計招收473人，第一階段報名即吸引4,510人，超過招生名額近10倍。稱霸全國的藥學系，計1827人報名，搶攻僅有的200個名額，競爭依然激烈；粧品、社工、休閒及醫管等系也不遑多讓，報名人數也都超過數倍。另近年來循環經濟及水資源議題倍受重視，而嘉藥就設有國家級再生水類產線及完整配線下水道技能訓練基地，因此，嘉藥環工系環境科技組60名額就吸引超過450人報名，可見嘉藥熱門科系在考生心目中叫好又叫座。

校方指出，嘉藥申請入學能一舉拿下好成績的原因在於該校強調「適性教學」，擁有優質安全的學習環境，照顧學生安全有保障；跨領域的學習規劃，提供多元的專業技能培育面向。針對高中學子，校方不僅成立獨立班級也有老師專業輔導，幫助學生盡快融入校園生活，確保學生的職場競爭優勢，就業相當有保障。

校長李孫榮指出，嘉藥創校至今56年，12萬名校友遍及全國各產業，更在今年榮獲遠見雜誌「2022企業最愛大學生排行榜」「醫衛/生技」榜第四名的佳績，這些都是校友們及全教教職員辛苦付出的成果，相信嘉藥將會是學子們可以快樂學習，實踐人生理想的出發地。