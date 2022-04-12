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「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

▲台東縣111年災害防救實作演練今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111年災害防救實作演練今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區的街道上今(12)日上午8點左右出現大量的各式救災車輛，疑似發生重大災害事故，台東縣消防局回應「是災害防救演習」，今日沿台11線包含富岡、杉原、金樽及泰源等地舉辦「台東縣111年災害防救演習」實作演練，動員包括消防、衛生等單位進行搶救實作演練，參演單位及人員動作逼真純熟，獲得農委會副主委陳添壽、行政院災害防救辦公室主任吳武泰及觀察專家學者高度肯定讚賞。

台東縣政府表示，「要練就按照真實情形來」，近年來台東縣災害防救演習漸漸摒除花俏的戰力展示，而是以「找出問題」為目的，今年度災害防救演習情境以發生芮氏地震規模7.8、深度5公里之淺層地震，引發的複合型災害為想定，演練項目都是以「半預警」、「無腳本」、「不壓縮時序」3大前提來規劃，項目保密到家，縣內各防災應變單位直到當天才知道災害情境，此舉更貼近實際應變時的「混亂」，考驗相關單位面對突發狀況的應變能力，累積的經驗亦更寶貴。

▲台東縣111年災害防救實作演練今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111年災害防救實作演練今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

情境發布後，地震所引發的複合式災害陸續發生，災害應變中心立即一級開設；接著依序進行倒塌建築物、大量傷病患、海嘯避難警報發布及疏散避難、土石流保全戶疏散撤離、收容安置、毒性化學物質災害、環境清理及防疫消毒等各項應變措施，考驗縣府團隊如何有效運用政府機關、國軍、公民營事業單位、民間救難團體等救災能量進行災害應變及災後復原工作。

秘書長盧協昌提到，不怕在演習時突顯問題，最怕在真正災害時才發現有不足的地方；未來也將持續擬定不同災害情境、不同地點進行演練，強化緊急應變的能力。演習結束後立即進行檢討會議，藉由各演練項目之觀察員、中央相關部會代表、防災領域專家學者找出整個實作演練的問題，藉以修正各類災害防救計畫及各單位所轄管之相關災害標準作業程序，未來面對隨時可能發生的災害，才能充分並正確發揮救災能量，將損失降到最低，確保民眾生命及財產安全。

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