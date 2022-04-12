台東縣府為全中運傳遞聖火選手打氣　允諾全力支持

▲111年全國中等學校運動會聖火傳遞抵達台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年全國中等學校運動會聖火傳遞，昨（11）日下午抵達台東縣，隨後夜宿台東市區，今(10)日大會聖火在鐵花新聚落進行交接，並一路北上在台東與花蓮縣交界的長虹橋，交由花蓮縣繼續傳遞，代表聖火交接工作的教育處副處長黃玉燕嘉勉聖火組的辛勞，並表達台東縣全力支持全中運的舉辦，以及聖火傳遞順利，同時也期許台東縣代表隊能有佳績展現。

今年全國中等學校運動會聖火，自3月23日由花蓮縣長徐榛蔚進行全中運聖火引燃，24日開始全台傳遞，聖火一路傳遞離島連江縣、金門縣、澎湖縣，並於4月5日起從花蓮縣出發以逆時針方向進行本島聖火傳遞，為全中運揭開序幕。

11日下午2時大會聖火車隊一路繞過南臺灣進入台東縣境大武國中後，在金崙大橋及多良車站等熱門景點進行傳遞，受到許多遊客們的熱情歡迎。

▲111年全國中等學校運動會聖火傳遞抵達台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日上午10點聖火遞抵達台東市知名景點鐵花新聚落廣場，由教育處副處長黃玉燕代表迎接，現場並安排樂團及台東高商原舞團表演活動，黃玉燕從這次賽會聖火組人員手中接下聖火及高舉，完成台東縣交接傳遞工作，聖火組人員也特別代表賽會東道主花蓮縣長徐榛蔚向台東縣政府、縣長饒慶鈴及縣市致敬，並贈送饒縣長紀念品，黃玉燕也代表縣長回贈台東好物。



隨後由賽會聖火組人員再轉交擔任台東聖火傳遞工作的東海國中7名選手在市區傳遞，接著一路北上沿著東河、成功、長濱，於下午2點在花蓮縣交界的長虹橋，由教育處代表交由花蓮縣人員繼續逆鐘傳遞回到今年全中運主辦的花蓮縣。



台東縣代表隊在4月8日起已先行開賽的柔道、射擊等項目中，至11日為止共獲得4金、6銀及11銅，計21面獎牌，成績相當不錯。