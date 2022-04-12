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賴清德接見瑞典國會訪團　喊話發展「沒有止境、禁區、上限」友好關係

▲▼副總統賴清德接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」一行人。（圖／總統府提供）

▲賴清德接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」一行人。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

在總統蔡英文12日上午以視訊方式與「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」會談後，改由副總統賴清德親自接見訪團。賴清德表示，在座議員長期透過實際行動支持台灣，讓台灣人民感到無比溫暖，對比中俄緊密結合，歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

此次瑞典訪團成員包括：主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、康蕾德（Åsa Coenraads）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員，以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

賴清德表示，要感謝今天在座的議員們，長期透過實際行動，支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際多邊合作機制。同時，歐洲議會魏莫斯起草並促成的「台歐盟政治關係暨合作」報告歷史性決議，更是台歐關係的重大進展，「這些對台灣的支持與情誼，都讓遠在地球另一端的台灣人民感受到無比的溫暖。」

會談中，賴清德也和訪團談到了當今世界的兩大問題：COVID-19疫情以及威權主義的擴張。這兩件事不僅改變人類的生活模式，也改變全球經貿、產業鏈結與地緣政治的結構。

賴清德指出，在此關鍵時刻，理念相近的民主夥伴，更應該相互幫助扶持，展現國際社會良善的力量，「再次的表達對瑞典貴賓的感謝與歡迎，也衷心期盼台灣與瑞典的雙邊關係能夠進一步提升。」

此外，賴清德也感謝歐洲議會魏莫斯（Charlie Weimers）議員最近提案「台歐盟政治關係暨合作」報告，該報告也在歐洲議會通過，將對加深台灣及歐盟的合作有非常重大的貢獻。

賴清德也引用魏莫斯曾經說的，如果中俄發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的合作關係，那麼歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

▼賴清德接見瑞典議員團。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德接見瑞典議員團。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德接見瑞典議員團。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德接見瑞典議員團。（圖／翻攝賴清德臉書）

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