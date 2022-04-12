「歐洲重新評估對中關係」　歐洲議員：檢討過於依賴中國供應鏈

▲總統蔡英文以視訊與瑞典訪團見面後，也特別請副總統賴清德親自接見訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在總統蔡英文12日上午以視訊方式與「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」會談後，改由副總統賴清德親自接見訪團。歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）致詞時指出，許多歐洲國家正在重新評估與中國關係，包括貿易、中國孔子學院，以及過於依賴中國供應鏈的狀況。

賴清德在接見時表示，訪賓都是台灣非常好的朋友，大家對於訪團來訪都非常期待與歡迎，總統蔡英文除了稍早透過視訊歡迎大家以外，也特別指派由他來接待訪問團，除了要再次轉達蔡英文的歡迎，也傳達台灣人民對歐洲議會及訪賓的感謝。

▼總統蔡英文以視訊與瑞典訪團見面後，也特別請副總統賴清德親自接見訪團。（圖／總統府提供）



賴清德表示，要感謝瑞典國會對台灣的支持，特別是呂謝婷（Kerstin Lundgren）副議長、歐柏莉（Boriana Åberg）主席及瑞典國會議員通過許多法案，增進台灣跟瑞典實質上的合作；同時，也通過許多支持台灣參與國際組織的提議，包括「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）等。

此外，賴清德也感謝歐洲議會魏莫斯（Charlie Weimers）議員最近提案「台歐盟政治關係暨合作」報告，該報告也在歐洲議會通過，將對加深台灣及歐盟的合作有非常重大的貢獻。

賴清德也引用魏莫斯曾經說的，如果中俄發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的合作關係，那麼歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

魏莫斯致詞時則表示，今天非常高興與副總統賴清德見面，也很高興來到自由的台灣，看到這麼多朋友，此行他與台灣政府官員會面時，也討論了許多議題，包括教育、假訊息以及貿易等。

魏莫斯指出，對許多歐洲國家來說，現在是重新評估與中國關係的時候，也正在重新評估，包括貿易、中國的孔子學院，還有一些對中國的供應鏈過於依賴的狀況。他強調，這是瑞典與台灣共同面對的挑戰，期待未來可以增進這些領域的合作關係。

▼總統蔡英文以視訊與瑞典訪團見面後，也特別請副總統賴清德親自接見訪團。（圖／總統府提供）

