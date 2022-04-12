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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「很多可向台灣學習」　瑞典議員：台灣對中國10幾億人是閃亮典範

▲▼總統蔡英文以視訊方式接見「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文以視訊方式接見「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午以視訊方式接見「瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）致詞時表示，瑞典有許多可向台灣學習，甚至認為台灣的自由、民主與人權，對於對岸10幾億人來說，是閃亮的典範。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，台灣也感受到來自歐洲議會的大力支持，歐洲議會通過了許多支持台灣的決議或建議報告，尤其去年十月，壓倒性票數通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，對於台灣和歐盟的雙邊關係以及未來的交流發展，都具有指標性的意義。

對於台灣和瑞典，蔡英文說，我們是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值，這幾年來，台灣和瑞典在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作。

蔡英文期待，未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

此外，蔡英文說，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，共同守護我們的生活方式。今年初，她提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深臺灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。  

隨後，歐柏莉致詞時表示，台灣的民主指數排名全球第8，令人讚賞，她也十分尊敬臺灣的自由、民主及人權，並認為這對海峽對岸的10幾億人民來說，是閃亮的典範。

歐柏莉表示，台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，但也被中國的共產政權視為威脅，中國的共產政權懼怕給予人民任何形式的自由，包括言論自由、集會結社自由及新聞媒體自由，這也是為何中國不斷以統一來威脅台灣，並升高挑釁。

她表示，過去幾週全球見識到獨裁者懷抱統一的野心會有什麼樣的結果，俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行是十分可怕的例子，因此他們有義務與台灣站在一起，竭盡所能共同捍衛台灣的自由與民主價值。

歐柏莉認為，瑞典有許多可以向台灣學習的地方，像是台灣應對疫情的表現，他們也希望可以持續努力，讓台灣有機會再參與「世界衛生大會」（WHA）。她相信，此次訪問可以讓兩國連結更加的緊密，並且展現瑞典議員的決心；他們一定會盡力保護台灣及台灣的主權。

接著，瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）致詞時則表示，歐盟和台灣的關係建之於民主、法治以及人權的尊嚴等共享價值；同時，不管是在歐洲，還是在台灣，也都面對威權主義的擴張，因此有共同的利益，都希望能夠維持以規則為基礎的國際秩序，讓台灣和瑞典這些小型的民主國家可以持續生存與繁榮。

此外，魏莫斯也感謝台灣在俄羅斯入侵烏克蘭之際，以非常堅定的立場來支持烏克蘭。他表示，之前歐洲議會也有代表團專程來台，學習台灣如何應對來自中國的假訊息威脅，昨天訪團與行政院政務委員唐鳳見面時，也有討論這個議題，讓他留下深刻印象。

魏莫斯說，台灣在對抗中國威脅的同時，還保護了人民的言論自由，這是歐洲必須和台灣多加學習的。他指出，訪團成員昨天也與瑞典的企業代表會面，他們對台灣的經商環境相當滿意，但仍希望能夠持續促進雙方在商業上的相互承認。

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