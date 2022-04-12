美拒絕台灣加入「印太經濟架構」？　外交部：深化經貿符合共同利益

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國擬於5月啟動「印太經濟架構」，但外媒《路透社》報導，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫。對此，外交部發言人歐江安12日在例行記者會答覆媒體提問表示，台灣與美國具有維護以規則為基礎的國際經貿秩序的共享願景與目標，深化台美雙方的經貿夥伴關係，符合台美共同利益。

美國拜登總統於2021年10月東亞峰會宣布，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)，內容涵蓋：貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等。「印太經濟架構」（IPEF）仍在制定中，美方仍持續研議，並與相關各方進行討論；有關參與IPEF架構的相關成員，美方尚未做成政策決定。

歐江安強調，外交部與各相關部會將持續與美方溝通聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。

歐江安指出，外交部另誠摯感謝在3月30日有200名跨黨派美國聯邦眾議員連署致函拜登政府，一致表達對台灣參與IPEF的高度支持。台灣與美國具有維護以規則為基礎的國際經貿秩序的共享願景與目標，深化台美雙方的經貿夥伴關係，符合台美共同利益。外交部將協同國內經貿相關單位，積極推動參與區域重要經貿合作及對話，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。