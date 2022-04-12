陳時中推4縣市「類普篩」　侯友宜：價格應更親民、歡迎中央支持

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

因應國內目前疫情嚴峻，對於中央喊話讓北北基桃4縣市進行類普篩，今（12）日上午侯友宜接受訪問時表示，新北市從去年就廣設31處篩檢站，並且到今天都沒有撤，免費提供市民朋友PCR檢測，方便找出隱形傳播鏈，而新北市篩檢量達到53萬，是全國最多。也指出Omicron傳播快速感染率高，會持續擴充篩檢量能。

▲新北市長侯友宜表示快篩試劑價格應再壓低、更佳親民化。（圖／記者郭世賢攝）

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侯友宜表示，將會使用大量快篩試劑，例如在中和、三峽，這些有關師生家長，甚至社區的感染，會用快篩劑將第一波的隱形傳播鏈找出來，再配合PCR，進行整個傳播鏈的掌握，而新北市廣篩佔全國最大量，如果中央可以多多給予支持、提供更多的快篩試劑表示將非常歡迎。

新北市政府提供快篩試劑，侯友宜表示確實對市府財政造成不小負擔，也認為市面上售價不等，有的一盒300元、有的五支一盒300元，價格方面要統一很難，的確現在是偏貴的狀態，尤其現在面對居家照護，除固定一段時間就篩檢外，一次也會送10支的篩劑，這個負擔不可不重。但為了鼓勵民眾多多篩檢、不造成民眾的負擔，應該讓價格更合理化。

▲新北率先試運行居家照護計畫，侯友宜：結合智慧守住醫療量能。（圖／新北市政府提供）

對於新北市推動的在家照護，有民眾表達擔憂，怕造成社區擴散等風險，侯友宜表示清零已是不可能，需慢慢轉到與病毒共存的模式，於是要妥善分配醫療量能，首要留給中重症患者或高危險族群，輕症、無症狀，或65歲以下、沒有懷孕等確診者，經過評估後在宅照護是必然的趨勢，對於這些被照顧者一定要用包容、體諒、支持、關懷的心來看待，做好整體環境的清消及通風，讓問題降到最低。

侯友宜也強調，將醫療照護分成4級，從第1級輕症、無症狀等放在家中照護，第2級到集中檢疫所、第3級到醫院，接下來才是加護病房，這是必然要走的路，新北市已經先啟動了，在這過程中一定會全力以赴，希望在這個由清零轉為共存的時間點，全國的大家都能用同理、包容來看待這個事件，共同面對、承擔，相信就能將防疫做到做好、將傷害降到最低。

▲新北市中和景福臨時機動篩檢站為民眾篩檢。（圖／記者許靖騏攝）