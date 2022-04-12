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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北+162再創新高　侯友宜最新說明


記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增551例本土病例，再創今年新高紀錄，另增112例境外移入，確診病例無人死亡；今天本土分布17縣市，當中仍以新北最多有162例，新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

案分佈為新北市(162例)，臺北市(115例)，高雄市(61例)，桃園市(53例)，基隆市(37例)，花蓮縣(31例)，臺中市(26例)，新竹縣(16例)，屏東縣(14例)，臺南市(9例)，宜蘭縣及新竹市(各8例)，嘉義縣(4例)，苗栗縣(3例)，雲林縣(2例)，彰化縣及南投縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增境外移入個案為60例男性、50例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自印尼(18例)，越南(16例)，菲律賓(5例)，泰國(4例)，印度(2例)，阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、瑞士、馬來西亞及香港(各1例)移入，另62例調查中。入境日介於今年3月29日至4月11日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計7,438,164例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,409,246例排除)，其中28,666例確診，分別為9,077例境外移入，19,535本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增37例空號病例(經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計182例移除為空號。

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