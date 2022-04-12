自曝曾動念離開藍營　羅智強認：國民黨重返執政就是退黨時刻

▲台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，也讓不少支持者希望羅智強退黨參選，羅智強12日坦言，確實曾想過離開國民黨，考慮到黨的提攜之恩，最後決定，當國民黨重返執政就是自己離開的時刻。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

藍營桃園市長人選風波不斷，就有支持者不捨羅智強，建議羅乾脆退黨參選，對此，羅智強也透露，「國民黨內部發生過大大小小的問題，看了讓人非常感慨，也曾想過離開，最後決定，當國民黨重返執政就是離開的時刻。」

羅智強解釋，國民黨對自己有提攜之恩，不忍心在國民黨最低迷的時刻離去，因為自己重感情，且目前在野力量實在太薄弱，國民黨是目前最大在野黨，如果國民黨被瓦解了，沒辦法想像台灣民主會淪落到何種地步。

羅智強表示，自己的人生已處於沒什麼害怕的階段，現在也是腥風血雨、刀光劍影，但再慘也不過2013至2018年失業那五年，即使被提名選桃園市長的機率微乎極微，但如果有1%，也會全力以赴。

根據近期民調顯示，國民黨立委呂玉玲支持度低於羅智強，羅回應，「自己目前是2到3名，不是第1但也不是最後，且主席朱立倫和我的共識都是桃園要贏，我認同初選一定要有制度，如果民調差，可以不要提名我，但還沒開始評估就把我排除，就會受到大家的批評。」