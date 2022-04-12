桃園市長要選到底！　羅智強：正在找房、買到就遷戶籍

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但羅智強仍堅持參選到底，他12日在網路節目受訪時表示，自己已經在桃園找房子，唯一考量是價錢，會把戶籍遷過去，這才叫有誠意。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

對於是否參選到底，羅智強表示，自己是過程主義論、努力主義者，「請問有人像我這樣做的嗎？桃園行腳1000公里、桃園台北通勤兩小時，接下來晚上還要去夜宿民宅long stay，很多事情都已經在規劃。」

羅智強說，做什麼事情都操之在我，但提名跟選上與否，就不是操之在我，人生中有很多努力，也有失敗過，自己並沒有騙過任何人。

羅智強提到，自己不認為大家都挺羅智強，大家挺的是要有公平制度，也是國民黨必須去面對跟選擇，至於別人要怎麼樣理解，都會給予尊重。

對於主持人提問，若黨中央提名魯明哲，是否還會實行買房計畫，羅智強回應，一定會支持魯明哲，且桃園行腳、買房計劃也會繼續做，因為自己是個說到做到的人，「如果黨中央找一個比我強的人出來，我一定會有雅量，魯明哲現階段的確比我強，但之後就不知道是不是了」。

對於是否蹲點選桃園立委，羅智強說，不管最後黨中央提名誰，都會尊重，也會走到底，未來事情沒人能想到，政治前面一寸都是黑暗，不要去想兩年後，退出政壇也不是不可能，人生道路沒有一定的路徑跟軌跡，「未來的事情不知道，為什麼現在要講未來的事情。」