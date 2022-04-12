分析朱立倫訪美三大理由　邱毅：見到重量級人士可能性低

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫擬5月訪美，將拜會美國國務院、國會、白宮等美方高層官員，也將拜訪智庫及僑社，並於大學舉行公開演講，對此，前國民黨立委邱毅表示，美國看扁國民黨再起的可能，重量級人士大概也提不起勁與朱立倫見面，「最後朱立倫若只能與智庫辦辦座談，到僑界同溫層取取暖，那就畫虎不成反類犬，徒惹訕笑了！」

邱毅指出，朱立倫下個月啓程訪美，在去年他選黨主席時，張亞中曾直攻他是「美國線民」，現在他黨主席的位子也面臨趙少康的挑戰，甚至馬英九都可能回鍋角逐，「在內外交困、諸廢待舉下，朱立倫為什麼還要訪美呢？」

對於朱立倫訪美，邱毅分析有三點理由，包含：

一、跟民進黨較勁，比較誰能抱緊美國大腿，比較誰能更得到美國親睬。台灣社會裡親美是主流，朱立倫要在國民黨坐穩主席寶座，就必須表現他是得到美國支持的。

二、是向美國報告國民黨年底九合一選戰的勝算，以及兩岸政策相對於民進黨的優勢。目前蔡英文當局與大陸的連絡是「已讀不回」，但國民黨卻是「已讀會回」，代表大陸對國民黨還是差別看待的，這也是國民黨相對優勢所在。

三、是突破島內的媒體封鎖，目前蔡英文當局已掌控台灣的媒體與網路，有關國民黨的訊息多是從「負面」角度報導，如果能透過風光訪美，再出口轉內銷，或者可扭轉在媒體和網路的劣勢。

邱毅表示，朱立倫此次訪美鎖定的頭號對象是布林肯和裴洛西，但只怕朱立倫要大失望了，朱立倫見到這兩位重量級人士的可能性很低。至於退而求其次，能見到那些國務院官員或重量級議員，就要看國民黨的能耐了。

邱毅直言，美國是很勢利的，既看扁國民黨有再執政的可能，國民黨又已家徒四壁，難提供任何油水好處，美國官員、議員、智庫專家，大概也提不起勁與朱立倫見面，「最後朱立倫若只能與智庫辦辦座談，到僑界同溫層取取暖，那就畫虎不成反類犬，徒惹訕笑了！」