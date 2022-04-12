「強哥魅力贏過鄭文燦跟綠營人選」　白喬茵挺羅智強：沒有輸的理由！

▲國民黨發言人白喬茵 。（圖／翻攝自白喬茵臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，對此，國民黨發言人白喬茵表示，羅智強魅力都高過現任市長鄭文燦，也強過民進黨所有可能參選桃園市長的人，「選下去，沒有輸的理由！」

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

白喬茵表示，這次不是以參選人，是以國民黨發言人身分來發文，桃園市長誰來選，風波未平，黨內外也持續對主席的處理方式有不同見解，「我認為，就是沒有多餘的懸念，桃園勝選是唯一目標也是最高原則！」

白喬茵指出，羅智強有空軍，粉專擁有百萬人民支持，是鄭文燦的整整兩倍，不管是網路人氣還是行腳毅力，魅力都高過現任市長鄭文燦，也強過民進黨所有可能參選桃園市長的人，「選下去，沒有輸的理由；而資深的地方民代擁有紮實的龐大陸軍，理解當地聲音，掌握勝利的方程式，實力同樣強大。」

白喬茵分析，朱立倫想的，是如何在這一役，將空軍完美結合陸軍重返執政，沒有誰圍誰的問題，只有怎麼合作的問題，其他縣市應該都羨慕桃園擁有黃金陣容和資源，因為空、陸、中央，剛好拉出一個鐵三角，互相補給、交叉補位。

白喬茵表示，這件事沒有人有錯，因為大家的共同目標都是希望國民黨年底勝選，黨中央希望羅智強在全台扮演助選母雞，帶動選情，也引領新生代往前衝，強哥也的確身體力行讓新生代看見他的堅持和勇敢，「既然方向是一致的，就談不上分裂，只要理解彼此的出發點，就能團結邁向勝選！不只桃園可以，全台都可以。」