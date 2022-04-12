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民進黨這麼爛為何國民黨還是不受歡迎？　趙少康說出原因

▲▼朱立倫出席「中華民國車輛進口商協會 新春聯誼餐會」活動。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

被視為國民黨選戰活棋的中廣董事長趙少康指出，民進黨執政不負責任、欺騙選民、兩岸關係緊張、能源政策完全失敗，照理說，國民黨應該被賦予很高的期待，但民進黨這麼爛，國民黨支持度仍絲毫沒起色，問題是出在「核心主張」及「反省」。

趙少康說，民進黨很會搞宣傳，所有措施都從選票考量，靠抗中保台一個口號就麻痹不少選民。國民黨要想想「該如何感動選民？」國民黨無論在兩岸、能源、環保、經濟政策上都以民為本，但還需要一個強大的目標，也就是國民黨的「核心主張」。

趙少康提到，面對年輕人養不起孩子、買不起房子的困境，民進黨做不到的事，國民黨要怎麼做到？民之所好好之、民之所惡惡之，把心思放在民眾身上，才有可能感動中間選民。

至於兩岸問題，趙少康認為，國民黨必須堅守「不亢不卑」的態度，被民進黨抹紅也必須大聲駁斥，像是處理香港問題把黎智英關起來、共機繞台、國際舞台打壓台灣，我都立即挺身譴責北京，如果北京沒理由的打台灣，當然要奮勇抵抗。

另外，趙少康認為，現在國民黨內只要有人提出建言，就會被操作成內鬥或炮打黨中央，所以他一再強調「支持朱立倫、支持黨中央」。但國民黨要進步，要先讓人民相信國民黨的改革是認真的，才能重新取信於民。

趙少康指出，今年底的選舉，國民黨主席朱立倫喊出「六都要過半」，在新北、台中目前看起來沒問題，只要桃園跟台北市其中一都勝選就算達標了。民進黨不急著派出台北市長人選，只利用黃珊珊，操作成打蔣萬安的武器，所以蔣萬安也要想想，怎麼把氣勢打起來。至於桃園，黨中央看起來屬意呂玉玲，她有客家優勢、在地優勢、三任立委優勢，羅智強則有聲量優勢、空戰優勢，如果兩個人成功整合，能量會很嚇人，但要怎麼化解目前僵局，真的需要朱立倫多花一點心思。

對於有人說他是2022最佳活棋，趙少康強調，參選雙北、桃園、高雄都有人勸進，但他的理想還是「以蒼生為念」。無論誰選，最重要的還是以台灣利益為優先，讓老百姓有好日子過，這才是政治人最重要的目標。

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