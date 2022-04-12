　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「就是要她死！」恐怖男為2000狂砍女友脖奪命　坐椅子上等警來抓

記者曾羿翔／綜合報導

台南市七股區11日晚間發生恐怖凶殺案，42歲王姓男嫌酒後持剪刀刺殺30歲王姓女友，王女當場倒臥血泊送醫死亡。整起案件的導火線是王女向王嫌借了2000元，多次被催討仍沒還錢引爆殺機。據了解，王嫌行兇後，還坐在雜貨店前的椅子上，等待警方到現場把他逮捕。

砍殺案件發生在台南七股區大埕里大寮的一處民宅，王嫌向警方稱「與王女是男女朋友關係」。根據自由時報的報導，王嫌早就在巷道等待王女下班，再持剪刀從王女背後偷襲，往脖子砍數刀割斷左頸動脈，王女倒臥血泊喪命，事後王嫌坐在椅子上等待警方逮捕，還冷血地說「就是要她死。」

▲▼台南七股男友疑似為了2000元債務，持刀刺殺女友。（圖／記者林閱翻攝）

▲台南男友持刀刺殺女友，當場遭警方逮捕。（圖／記者林閱翻攝）

佳里分局警方將王嫌逮捕後，依殺人罪嫌送辦。警方初步調查，42歲王嫌飲酒後，在11日下午5點左右，在案發現場向王女索討新台幣2000元未果，竟持預藏之剪刀刺殺被害人頸部數刀。王女倒臥民宅血泊中被發現後，消防局緊急出動佳里分隊救護車，將她送往奇美醫院急救，但仍因傷勢嚴重宣告不治。據了解，王女與王嫌是鄰居且家就住在對面，過去已有過幾次借錢紀錄，沒想到卻因2000元慘遭奪命。

▼王女倒臥血泊送醫不幸身亡。

▲42歲王姓男子疑向30歲王姓女子索討2千元債務不成，竟持剪刀刺殺30歲王女身亡，佳里分局警方迅速馳抵將他逮捕，依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲42歲王姓男子疑向30歲王姓女子索討2千元債務不成，竟持剪刀刺殺30歲王女身亡，佳里分局警方迅速馳抵將他逮捕，依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「就是要她死！」恐怖男為2000狂砍女友脖奪命　坐椅子上等警來抓

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

搶轎統促黨主委夫妻涉「妨害公務」罪嫌重大　分別15萬、20萬交保

澎湖船難第4具遺體「確認為韓籍船長」　還有2人失聯

快訊／不講武德盃格鬥賽　雲林警南北再逮6人深夜移送

台南男「為2000元」狠砍女友頸部　警方火速逮捕兇嫌

快訊／基隆警局開鍘！刑警「翹班喝酒染疫」調職　牽動11人異動

搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊　傳喚不到冷回：請假

現場畫面曝光！狠男為了2000持剪刀殺人　女子左頸動脈中刀噴血亡

快訊／「白狼」張安樂明天18:30赴彰化地檢署

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

「就是要她死！」恐怖男為2000狂砍女友脖奪命　坐椅子上等警來抓

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

搶轎統促黨主委夫妻涉「妨害公務」罪嫌重大　分別15萬、20萬交保

澎湖船難第4具遺體「確認為韓籍船長」　還有2人失聯

快訊／不講武德盃格鬥賽　雲林警南北再逮6人深夜移送

台南男「為2000元」狠砍女友頸部　警方火速逮捕兇嫌

快訊／基隆警局開鍘！刑警「翹班喝酒染疫」調職　牽動11人異動

搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊　傳喚不到冷回：請假

現場畫面曝光！狠男為了2000持剪刀殺人　女子左頸動脈中刀噴血亡

快訊／「白狼」張安樂明天18:30赴彰化地檢署

男友麻吉偷吃弟媳…「人妻求安慰」她大度同意　下秒遭劈腿崩潰

人夫拚工作養家20年！村里瘋傳妻子八卦　他一驗崩潰：3孩都非親生

朗多可能回鍋湖人當助教　美媒：若洛城找密西根主帥掌兵符

古代沒有法醫怎麼驗屍？　判斷死因全靠這一本書

黑松沙士5月起調漲6元　網慟：喝不起快樂水了

基隆信義國小「2個班累積3人確診」　公告全校停課10天

國小兒作業「操場踢足球」改1錯字全網崩潰！ 媽求救：學霸也不知

「就是要她死！」恐怖男為2000狂砍女友脖奪命　坐椅子上等警來抓

林志穎辣妻被酸「不上班？」　跟閨蜜拍跳舞影片遭質疑…犀利反擊

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

男為2000元　她「脖子遭砍」倒血泊亡

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

澎湖船難第4具遺體「為韓籍船長」　還有2人失聯

搶轎統促黨主委夫妻「上銬現身」地檢複訊

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

狠男為了2000持剪刀殺人！

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

刑警「翹班喝酒染疫」調職　11人異動

天道盟搶千億核電工程　撂砍包商...小弟全扛了

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

天上人間姊妹店曝　老司機揭「極樂微風」

搶轎統促黨夫妻涉「妨害公務」　15萬、20萬交保

「就要她死」男狂砍女友脖奪命　坐椅上等警來抓

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

更多熱門

相關新聞

台南男「為2000元」砍死女友　兇嫌火速被捕

台南男「為2000元」砍死女友　兇嫌火速被捕

台南市七股區一名王姓男子11日下午5時許，疑似為了討要2000元的債務不成，持刀刺殺30多歲的女友王女，導致王女頸部中刀，倒臥血泊送醫不治。

狠男為了2000持剪刀殺人！

狠男為了2000持剪刀殺人！

台南確診+6

台南確診+6

台南今+6　確診者足跡37處

台南今+6　確診者足跡37處

日本漫畫家感謝簽名板展移師台南壓軸

日本漫畫家感謝簽名板展移師台南壓軸

關鍵字：

台南兇殺七股2000元

讀者迴響

熱門新聞

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

他「狂摳黑痣」慘變癌症！醫嘆：5變化全符合

幫居檢女友送餐！台中男大生「隔紗窗交流」確診

他買1000張鴻海慘賠！不敗教主：沒賣已領股利2000萬

花100轉大型扭蛋　掉出活體橘貓

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

男為2000元　她「脖子遭砍」倒血泊亡

台積電待3個月　操到「神經失調」想離職！女友嫌草莓

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

于美人曝媽祖遶境神蹟！　揮旗3下「天空秒變化」

台灣南部海域　3分鐘連續3地震

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

女鄉代被控脫光撩夫　今宣布參選鄉長

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面