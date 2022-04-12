「就是要她死！」恐怖男為2000狂砍女友脖奪命　坐椅子上等警來抓

記者曾羿翔／綜合報導



台南市七股區11日晚間發生恐怖凶殺案，42歲王姓男嫌酒後持剪刀刺殺30歲王姓女友，王女當場倒臥血泊送醫死亡。整起案件的導火線是王女向王嫌借了2000元，多次被催討仍沒還錢引爆殺機。據了解，王嫌行兇後，還坐在雜貨店前的椅子上，等待警方到現場把他逮捕。

砍殺案件發生在台南七股區大埕里大寮的一處民宅，王嫌向警方稱「與王女是男女朋友關係」。根據自由時報的報導，王嫌早就在巷道等待王女下班，再持剪刀從王女背後偷襲，往脖子砍數刀割斷左頸動脈，王女倒臥血泊喪命，事後王嫌坐在椅子上等待警方逮捕，還冷血地說「就是要她死。」

▲台南男友持刀刺殺女友，當場遭警方逮捕。（圖／記者林閱翻攝）

佳里分局警方將王嫌逮捕後，依殺人罪嫌送辦。警方初步調查，42歲王嫌飲酒後，在11日下午5點左右，在案發現場向王女索討新台幣2000元未果，竟持預藏之剪刀刺殺被害人頸部數刀。王女倒臥民宅血泊中被發現後，消防局緊急出動佳里分隊救護車，將她送往奇美醫院急救，但仍因傷勢嚴重宣告不治。據了解，王女與王嫌是鄰居且家就住在對面，過去已有過幾次借錢紀錄，沒想到卻因2000元慘遭奪命。

▼王女倒臥血泊送醫不幸身亡。



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