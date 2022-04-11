術業有專攻！新北培訓樹木修剪高手　北北桃認證互通工作

▲新北培訓樹木修剪高手，北北桃認證互通工作。（圖／新北市景觀處提供）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處每年度定期辦理3梯次樹木修剪認證課程及1場次術科補考課程，課程內容包含教育訓練及學科與技術測驗認證考試，今年度第1梯次課程已於3月21日開放報名，並將於4月7日至8日至林口區公所及林口社區運動公園辦理，另第2梯次課程將於5月23日於景觀處網站公告課程報名簡章，並訂於6月辦理課程。

景觀處表示，今年度課程邀請行政院農業委員會林業試驗所吳孟玲副所長、邱志明前組長以及台灣大學園藝暨景觀學系張育森教授擔任評審委員，課程內容包含教育訓練及學科與技術測驗認證考試，參訓學員須先通過學科測驗才能參與術科測驗，並經3位評審委員評分及格後才能取得合格證照，以增進從業人員之修剪技術與護樹觀念。

新北市政府長期致力於樹木保護工作，並要求廠商須取得「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」才可於本市境內進行樹木修剪，並於2020年12月與台北、桃園簽署MOU共同認證，北北桃核發樹木修剪證照效力等同且合格證效期均為3年；三市從業人員可跨市進行樹木修剪工作，截至2021年底新北市共核發2593張樹木修剪合格證，期望提昇景觀從業以及公部門的專業能力。

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