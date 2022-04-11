▲新北率先試運行居家照護計畫，侯友宜：結合智慧守住醫療量能。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應國內疫情升溫，新北市首創「居家照護計畫」，今（11日）舉辦試運行記者會；侯友宜表示，面對瞬息萬變的疫情，新北市快速應變準備，近日感染Omicron變異病毒株患者99%為輕症或無症狀，為避免大量確診者衝擊醫療量能，居家照護勢在必行，新北市將率先運行，結合智慧醫療讓患者安心康復。

Omicron變異病毒株與先前Alpha、Delta變異株不同，具高傳染力，我國自3月底調整邊境隔離措施後，短時間出現大量確診者，其中多達99%確診個案為輕症、無症狀。侯友宜說，現階段唯有居家照護能守住醫療量能不被沖垮，未來確診個案會由醫院醫療團隊先以電話訪問評估健康狀況，再視情況分流到醫院、集中檢疫中心治療或留在家中居家照護。

侯友宜表示，自新冠肺炎爆發以來，我國進入防疫狀態兩年多，作為全國人口最多的縣市，新北市抱持「預防勝於治療」原則，預作準備，期盼讓傷害降到最低。2020年2月率全國之先成立居家檢疫關懷中心，今年也在中央調整邊境措施以前準備居家照護作業，感謝市府團隊、藥師公會、醫院的協力合作，共同完成全國首創的「居家照護計畫」。

侯友宜說，面對疫情，新北市願意承擔、積極接受挑戰，新北市居家照護隨時可以啟動，感謝中央與市府團隊不斷溝通、協調居家照護計畫，讓細節更加完善，也歡迎大家分享經驗、共同檢討，讓防疫越做越好，守住醫療量能。

居家照護將運用「iCare智能照護App」（虛擬病房2.0)作為健康管理工具，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，App具遠端視訊功能，需要時可啟動視訊關懷、視訊診療，讓民眾在家也能得到專業醫療照護，若個案需要後送就醫，也能透過綠色通道後送醫院，管道暢通且便利。

衛生局表示，新北市政府與新北藥師公會合作，若居家照護民眾須用藥，將透過責任醫院釋出電子處方箋，公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時內即可將藥品送達，並以通訊方式進行用藥指導。

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