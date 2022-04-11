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社會 社會焦點 保障人權

就是他！台南水道博物館小木偶「左手骨折」　男遊客肇事影片曝

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館園區內親子沙坑的「小木偶」，深受小朋友喜愛，但係木造藝術在外風吹日曬有脆化現象，園方特別製作禁止攀爬警語，呼籲遊客不要攀爬，沒想到還是有人攀坐小木偶左手上，造成小木偶左手再次骨折，園方調監視器清查，已鎖定一位遊客攀坐造成，園方希望對方主動出面處理維修事宜。

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館園方表示，10日下午接獲遊客反映，親子沙坑內小木偶左手木板斷裂很危險，園方馬上派員在小木偶周邊拉起封鎖線，避免民眾接近，以免發生意外。

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

園方調閱監視器發現10日下午2時54分許，一位穿著紅色上衣，淺藍色牛仔褲，穿白球鞋的男遊客，帶著一位身穿白色上衣，黑色裙子的女遊客，其中那位男遊客直接爬上木偶，坐到木偶左手，可憐的木偶當場骨折了，該男女遊客「肇事」後逕自離開，未向園方反咉，直到下午4時，有遊客向園方反映此事，園方派員實勘才知小木偶左手「骨折」。

▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲台南山上花園水道博物館小木偶左手木板斷裂，經調閱監視器，查知又係遊客攀坐惹禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區內親子沙坑的「小木偶」，深受小朋友喜愛，但係木造藝術在外風吹日曬有脆化現象，園方特別製作禁止攀爬警語。

水道博物館館長黃文鍠表示，親子沙坑小木偶藝術裝置已啟用2年多，由於放在戶外長期遭受風吹日曬，木頭早有脆化現象，所以會經常派人維護，之前已發生過一次遊客靠壓導致左手木板斷裂，經維修後，為避免再發生同樣狀況，特別製作「禁止攀爬」警語，尤其在脆弱的左手處更是貼上警語，提醒遊客注意小心，沒想到憾事再度發生，希望這位「肇事」遊客能夠主動跟園方聯絡，儘速討論維修相關事宜。

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