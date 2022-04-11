　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南下營夜市翻桌男慘了！強收攤商費打62歲伯　警建請檢方羈押

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南下營夜市涉嫌收取攤費與攤商發生糾紛，竟直接掀桌子砸店毆打攤商的26歲張姓男子，台南市警麻豆分局11日2度傳喚到案說明後，警方認定張嫌涉嫌恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案依法送辦，並建請羈押。

台南市麻豆分局指出，有關下營夜市發生掀桌打架糾紛案，麻豆分局於11日已將張姓犯嫌帶案偵辦，針對張嫌在公共場所之施暴行為，分局嚴厲譴責，其犯行顯已觸犯恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案除報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，張嫌犯罪事證明確依法送辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南黑衣男跟老人家收錢，談不攏當場翻桌。（圖／翻攝自我是下營人）

台南市警麻豆分局指出，下營分駐所於4月10日晚上7時28分許接獲報案，於下營區中山路二段下營夜市內有民眾打架糾紛，麻豆分局下營所員警獲報後立即前往現場處理，到場時施暴之男子已不在現場，分局員警先行將被害人62歲周姓男子帶返所瞭解案情，查明施暴者為26歲張姓男子後，立即通知張男到案說明，雙方係因夜市自治會收取攤費問題發生糾紛衝突。

▲張姓男子涉嫌與周姓攤商，因收取夜市攤費發生糾紛，竟翻桌及毆打被害人，被台南市警麻豆分局送辦。（圖／記者林悅翻攝）

據1名自稱下營夜市自治管理會負責人表示，該會2022年1月由下營商圈輔導下成立，目前正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日起收營運所需費用，惟該攤商拒繳交而造成糾紛。

警方認為，該夜市尚未取得合法夜市許可執照，收取攤商用恐有違法之虞，惟該一業務業管單位是市府經發局，麻豆分局偵查隊11日中午再次通知張嫌到案說明，針對發生糾紛原因進一步釐清追查，並請經發局協助釐清相關法規。

台南市市場處指出，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，經查下營夜市目前仍未送件申請許可，已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知限期改善，未來將持續追蹤輔導該夜市經營團隊成立自治會。

台南市市場處表示，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查台南市夜市，宣示暴力零容許的決心，呼籲民眾或其他攤商發現相關行為，請立即提出檢舉。

台南市市場處再次強調，本案將持續與區公所、麻豆分局關心、輔導，請夜市經營者依前開自治條例檢具申請文件辦理夜市許可，提供消費者及攤商安全、多元的消費環境。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
「再2個月達確診高峰」　柯文哲不樂觀：我們沒有理由比韓國厲害
快訊／花蓮+22！　14張爆量足跡曝
快訊／台南+6確診！　足跡多達37處
快訊／台中+15！　增33處足跡曝
翁立友「臉部異常抽蓄」狂冒2症況　醫：這是絕症
快訊／基隆公布29處足跡　凱悅KTV、屈臣氏、肯德基
快訊／桃園最新8處足跡　華泰名品城、菜市場、運動中心
快訊／北市今增100例！　29確診足跡一次看
快訊／5年吸30億！　寰宇龍騰董座遭11路搜索
台南夜市翻桌男慘了！　強收攤商費打62歲伯
屏東增10確診！　「多家摩鐵」足跡曝光
快訊／PLG球賽有確診者！　發送細胞簡訊
快訊／新北+145「北市相關40人」　居隔12669人再創高
今本土增439例！分佈18縣市　北市增100例
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

快訊／代操外匯保證金「5年吸30億」　寰宇龍騰董座遭11路搜索

台南下營夜市翻桌男慘了！強收攤商費打62歲伯　警建請檢方羈押

載朋友妻掛急診沒戴口罩被念…2男暴打保全醫護！他驚人酒測值曝

賓士男拒攔查闖紅燈又逆向！搜出5包海洛因…他嚇到癲癇發作

愛滋病患當替身助6人逃兵役！他一直被關心　這原因自首全爆了

魔術師掀衣強吻　女助手哭求：想想老婆小孩...精蟲上腦代價出爐

「搶轎是天大笑話」　白狼3點聲明反控警察暴力：必要時公布影片

20多歲妹圖書館抖腳也有事！他先碎唸再罵「就是賤」　下場慘了

違停身障格遭拖吊...他領車被抓包　竟惱羞推開柵門將車開走

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

快訊／代操外匯保證金「5年吸30億」　寰宇龍騰董座遭11路搜索

台南下營夜市翻桌男慘了！強收攤商費打62歲伯　警建請檢方羈押

載朋友妻掛急診沒戴口罩被念…2男暴打保全醫護！他驚人酒測值曝

賓士男拒攔查闖紅燈又逆向！搜出5包海洛因…他嚇到癲癇發作

愛滋病患當替身助6人逃兵役！他一直被關心　這原因自首全爆了

魔術師掀衣強吻　女助手哭求：想想老婆小孩...精蟲上腦代價出爐

「搶轎是天大笑話」　白狼3點聲明反控警察暴力：必要時公布影片

20多歲妹圖書館抖腳也有事！他先碎唸再罵「就是賤」　下場慘了

違停身障格遭拖吊...他領車被抓包　竟惱羞推開柵門將車開走

台灣人為何「老是要追垃圾車？」　過來人揭1慘痛歷史：臭死了

大溪房市兩樣情！透天大漲逾5成　大樓反跌3%

違規貼掛廣告物最重罰6千及停話　台東環保局籲善用網路替代

跟《國王排名》學顏色穿搭！藍白配出清新日系、紫配黑神秘酷帥

痛斥民航局透過所屬機關做政治追殺　遠航董事長張綱維：奮戰到底

宜蘭家庭群聚2確診者足跡曝　全聯、藥局、3家超商

台北「精彩夜生活」確診衝百例！老司機見足跡秒懂：進去不想出來

自由落體安全桿突然鬆開 媽目睹4歲兒「無防護坐在半空」嚇死

楊小黎桃園「拜票」發口罩　妹妹頭被誇像女大生

「再2個月達確診數高峰」　柯文哲稱疫情不樂觀：我們沒有理由比韓國厲害

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

低胸正妹入住「沒帶行李」！警揪極樂旅店

他裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

嘉義騎士突迴轉慘遭2車夾擊！現場慘狀曝

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

即／高雄工廠冰櫃不明冒煙　他一掀開驚見妻陳屍

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

男遭抓包沒身心障礙證　竟推開柵門將車開走

天道盟搶千億核電工程　撂砍包商...小弟全扛了

愛滋病患助6人逃兵役　這原因自首全爆了

夫失蹤慘死　小40歲嫩妻「只報失竊」原因曝

更多熱門

相關新聞

台灣國際蘭展遍地開花

台灣國際蘭展遍地開花

2022台灣國際蘭展自3月25日開幕起至4月5日，一連12天活動圓滿落幕，吸引逾20萬人前來觀賞，黃偉哲市長特別請各局處規劃再利用，並請觀光旅遊局積極協調旅宿飯店認養蘭展卸展後的蘭花盆株，設計與布置於飯店大廳迎賓，讓這些卸展後的蘭花於不同場域再次綻放，歡迎來訪台南的旅客。

下營夜市「年輕人欺負老人家」真相曝　黑衣人送辦

下營夜市「年輕人欺負老人家」真相曝　黑衣人送辦

水道博物館小木偶「左手骨折」　遊客肇事影片曝

水道博物館小木偶「左手骨折」　遊客肇事影片曝

教育局建議補習班訂定教師健康自主管理規範

教育局建議補習班訂定教師健康自主管理規範

黃偉哲呼籲家長踴躍施打疫苗保護家中學童

黃偉哲呼籲家長踴躍施打疫苗保護家中學童

關鍵字：

台南下營夜市翻桌男麻警依法送辦建請羈押

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面