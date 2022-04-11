台灣國際蘭展遍地開花　傳達循環經濟價值歡迎光臨台南

▲台南市觀光旅遊局，積極協調旅宿飯店，認養蘭展卸展後的蘭花盆株，設計與布置於飯店大廳迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展自3月25日開幕起至4月5日，一連12天活動圓滿落幕，吸引逾20萬人前來觀賞，黃偉哲市長特別請各局處規劃再利用，並請觀光旅遊局積極協調旅宿飯店認養蘭展卸展後的蘭花盆株，設計與布置於飯店大廳迎賓，讓這些卸展後的蘭花於不同場域再次綻放，歡迎來訪台南的旅客。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，這次蘭展策展所使用的花種包含蝴蝶蘭、石斛蘭、仙履蘭等數百種品種蘭花約20萬株蘭花，不隨著蘭展結束而失去綻放場域，觀旅局特別感謝台糖長榮酒店（台南）、台南遠東香格里拉酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店、台南富信大飯店、台南富華大飯店、台南大飯店、趣淘漫旅及捷絲旅十鼓台南館等共計9家飯店，認養近5000株蘭花，在飯店大廳再度陳列布展，一同響應台南國際蘭展展後遍地開花行動，落實循環經濟、永續觀光的理念。之前錯過台灣國際蘭展活動的遊客，到訪及入住這些飯店時不妨拍照留念！

黃偉哲市長也特別提醒大家，疫情瞬息萬變，相信只要大家持續不懈怠地做好防疫新生活運動，戒慎不恐懼、謹慎不緊張，就能戰勝疫情。而在這後疫情時代，觀光局也已積極輔導台南的飯店民宿業者做好充足準備，將防疫工作融入平常的旅宿營運管理SOP之中。這一次，就讓具有療癒身心且賞心悅目的蘭展蘭花再運用打頭陣，歡迎全國遊客安心、放心地到訪及入住台南！