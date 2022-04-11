下營夜市「年輕人欺負老人家」真相曝　黑衣人涉恐嚇傷害慘了

記者林悅／台南報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一支影片，內容是台南下營夜市一名黑衣年輕人疑似在收保護費，結果攤商不肯給，男子直接掀桌子砸店，雙方爆發激烈的肢體衝突。台南市警麻豆分局指出，雙方係因夜市自治會收取攤商攤費引發衝突，涉案張姓子經傳喚到案說明，全案將依恐嚇、傷害、毀損等罪嫌偵辦。

▲張姓男子（右二）涉嫌向周姓攤商因收取夜市攤費，發生糾紛引發翻桌及肢體衝突，台南市警麻豆分局受理偵辦中。（圖／翻攝自我是下營人，下同）

台南市警麻豆分局指出，下營分駐所於4月10日晚上7時28分許接獲報案，於下營區中山路二段下營夜市內有民眾打架糾紛，麻豆分局下營所員警獲報後立即前往現場處理，到場時施暴之男子已不在現場，分局員警先行將被害人62歲周姓男子帶返所瞭解案情，查明施暴者為26歲張姓男子後，立即通知張男到案說明，雙方係因夜市自治會收取攤費問題發生糾紛衝突，警方認為張嫌涉嫌恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，由偵查隊後續接辦。

據1名自稱下營夜市自治管理會負責人表示，該會2022年1月由下營商圈輔導下成立，目前正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日起收營運所需費用，惟該攤商拒繳交而造成糾紛，非原「收取保護費及欺負老人」，事發後已立即向下營分駐所說明，全案交由司法處理。

警方認為，該夜市尚未取得合法夜市許可執照，收取攤商用恐有違法之虞，惟該一業務業管單位是市府經發局，麻豆分局偵查隊11日再次通知張嫌到案說明，針對發生糾紛原因進一步釐清追查，並請經發局協助釐清相關法規。麻豆分局指出，對於公共場所發生之暴力犯罪行為除嚴厲譴責外，必嚴查嚴辦到底，絕不寬待。警方初步調查下營夜市管理委員會所收清潔費，每攤50元，另外管理費每格位收80元。

據了解，有網友在網路社群爆料公社PO出影片，看見一名黑衣年輕人在夜市與一位老商販發生糾紛，下一秒年輕人突然把桌子掀翻，老商販見狀情緒激動，試圖拿起器具要反擊，雙方進而扭打在一起，其他人見狀立刻上前勸阻、拉開兩人。原PO說，他10日晚間在台南下營逛夜市，看到這位年輕人在欺負一位老人家，「聽是要跟老人家收什麼夜市保護費，警察是沒有在維護治安的嗎？」