台灣人為何「老是要追垃圾車？」　過來人揭1慘痛歷史：臭死了

▲定時「衝向垃圾車」倒垃圾已成台灣人民日常。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃品臻／綜合報導

熟悉的《給愛麗絲》或《少女的祈禱》是台灣人倒垃圾時必會聽到的曲目，就有網友好奇，要倒家用垃圾只能等待垃圾車出現，不能隨時拿垃圾出門直接丟，且每天的時間點也只有一兩個，讓他相當不解，為何不能像國外一樣，在指定地點丟垃圾。

該名網友在PTT的Gossiping板上以「為什麼台灣不像國外定點丟垃圾？」為題發文提到，台灣在收家用垃圾方面，只能等到「會放音樂的垃圾車」出現在某地、某特定時間點時，才能把垃圾拿出來丟。

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原PO認為，「不只垃圾車聲音很吵、影響道路交通秩序，也不能隨時想拿垃圾出來就可以直接丟，一天之中也就只有一兩個時間點才能拿垃圾出來倒，為什麼台灣不像國外指定地點丟垃圾？」

▲原PO不解，為何台灣不像國外一樣，定點丟垃圾？（圖／翻攝自PTT）

對此，就有過來人表示，其實以前是能定點丟垃圾的，「以前有過，結果就是子母車附近都是垃圾」、「以前是這樣啊，結果整路都是垃圾，後來才有垃圾不落地運動」、「以前就是啊，太髒亂才改掉的」、「三十幾年前就是定點丟垃圾，很髒」、「你是不是很年輕，以前就是定點丟地上啊」、「以前有，但子母車臭到你會想繞路」。