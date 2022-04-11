他貼i11 Pro「Face ID維修估價單」　金額曝光！網分2派吵翻

▲蘋果推出Face ID維修服務。（圖／資料照）

記者黃品臻／綜合報導

蘋果公司3月啟動了Face ID維修服務，讓iPhone X及後續機種可以不用再像過往一樣，以「整新機」方式更換整個設備，只要更換部分零件就能維修Face ID。就有網友在服務上線後，「實測」維修Face ID並貼出估價單，引來兩派網友熱議。

該名網友在PTT的iOS板上貼出維修Face ID的估價單表示，「今天前往維修，價格為稅後5490元（未稅價格為5229元）」。原PO提到，若維修成功，一樣會提供90天的保固期，不過他的iPhone 11Pro 64G最終維修失敗，「因為打開試紙紅透了（意指手機曾有進水紀錄，正常情況下為白色或銀色）。」

此外，原PO也表示，故障手機的換購金額約為2100元，維修後的換購金額則約為8600元，乍看之下兩者金額有不小差距，但若扣除5490元的維修費用，與2100元的換購金額相比，其實也僅多了1000元左右，端看用戶如何取捨。

▲原PO貼出「實測」維修Face ID的估價單。（圖／翻攝自PTT）

實用資訊一出，網友們分成兩派，有人認為維修金額太高，「夭壽貴」、「難怪不給Touch ID」、「盤子」、「乾脆買新的」。不過另一派網友則認為，與整新機的方法相比，已便宜不少，「便宜」、「想當初Face ID壞掉，民間只能搬板，官方只能換整新」、「感謝分享，滿便宜，以前壞掉只能換整新機都破萬」、「便宜，之前要18,000」。

事實上，據外媒報導，只維修Face ID組件並非易事，因為它是相當複雜的系統，涉及四個組件，包含泛光照明器、點狀投影儀、「TrueDepth 」前鏡頭，以及紅外線鏡頭。如果這些組件中的任何一個出現故障，就可能會失去面部解鎖功能。