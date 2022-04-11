「LINE爆1災情」不是錯覺！電腦版也要等　一片驚有感：真的卡

▲有網友發現，LINE最近似乎卡卡的，引來共鳴確認不是錯覺。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大部分台人最常用的通訊APP就是LINE，所以LINE如果當機，就會傳出一片哀號聲。有網友就覺得，最近一、兩個禮拜LINE好像變很鈍，不管是點進群組還是單一聊天室，新的訊息都要等個2～3秒才會跳出來，但明明手機容量還很夠，便發問「有人最近LINE也是變很鈍嗎？」讓不少人也驚呼有感。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「LINE最近運作變很鈍？」文中表示，他覺得LINE近一、兩個禮拜變得很鈍，「點進群組都要等個2、3秒，新的訊息才會出來。」本來以為是群組圖片和訊息太多，但後來發現，單一聊天室也是有鈍鈍的狀況，「從聊天室回上一頁也是卡卡鈍鈍的。」

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原PO透露，他用的是iPhone 12Pro Max，目前還有7、80GB，並沒有手機容量不夠的問題，「有人最近LINE也是變很鈍嗎？」並在留言處補充，他用其他APP都沒有卡頓的情況，玩遊戲也很順，所以感覺不是手機問題。

問卦一出，許多人也紛紛+1、驚呼有感，「哀鳳真的卡」、「訊息變成一次跳出來，超爛」、「現在超卡+1+1+1+1+1+1+1+11」、「真的卡」、「真的，跑電腦訊息也很久= =」、「我也有發現，手機打開要等很久。」不過，也有人覺得不影響使用，「還好吧？等一下而已。」

其中，就有網友認為關鍵在群組，「你有加社群嗎？」「應該是社群的問題，我加了一個1000多人社群後，也超級卡的。」原PO也懷疑道，「有耶！有個600多人的美食社群，我也在懷疑這個！就他最卡！」另外，有人則是指出，「出現更新了，更新完就正常了。」