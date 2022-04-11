夜之帝王羅蘭「在台灣能算帥哥？」　網列4點特質：主要不靠帥

▲羅蘭擁有日本牛郎界帝王的稱號。（圖／翻攝自Instagram／roland_0fficial）

記者黃品臻／綜合報導

擁有「日本第一牛郎」、「夜之帝王」稱號的羅蘭（Roland），擁有相當廣大的粉絲群體，就有網友好奇，若以台灣的審美觀來看，羅蘭是否能夠稱的上是帥哥？對此，多數網友認為，羅蘭並非主要憑藉外表成功，而是很強的個人特質。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，「羅蘭被稱為日本牛郎界的帝王，年收入超過3億元日幣」。原PO也貼上日本其他牛郎的照片，對於一點相當好奇，「這些牛郎在台灣審美觀來看算是帥哥嗎？來台灣發展生意也會很好嗎？」

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▲原PO好奇，羅蘭和其他日本牛郎在台灣是否能算是帥哥？（圖／翻攝自PTT）

文章掀起討論，網友們紛紛留言表示，「其實牛郎話術比顏值重要」、「能成為帝王代表他手腕很好還會討女人歡心，帥不帥問題不大」、「帥的去當演員就好啦，牛郎靠的是口才」、「強在心理的素質+超於常人的話語」、「認真說，不帥，但談吐跟EQ超強」。

此外，還有網友回文指出，羅蘭能夠擁有今天的地位主要不是因為帥。他接著列出4點羅蘭很強的個人特質，包括「體格好」、「腦筋很好，講話邏輯分明、思緒清晰，而且不會情緒化」、「做人很正面，且很積極享受人生」、「出身沒有多好，但有錢都是靠自己從牛郎做起」。

認真分析也引起網友共鳴，「外表不是世俗的帥，但自律這點沒人能做到」、「他的思考跟談吐會讓人想認識他」、「聽他講話就知道他是在各種狀況都游刃有餘的人」、「他說話真的很有趣」、「這家伙腦袋真的好，情商極高」。