少年穿防彈衣「輪流互射」　他連開5槍！朋友下秒真的中彈慘死

▲美國17歲少年維寧（左）與16歲的惠特勒（右）涉入一場槍殺案。（圖／翻攝自臉書Belleview Police Department）

記者張寧倢／編譯

美國佛州4名少年在家中玩「死亡射擊遊戲」，他們輪流穿上防彈背心，用手槍互相朝對方射擊，沒想到，其中一名16歲少年小布羅德（Christopher Leroy Broad Jr.）遭友人連開5槍後受重傷，最終送醫不治。附近鄰居表示，當時他看到一名10多歲少年歇斯底里地尖叫逃出屋外。

根據《每日郵報》報導，奧蘭多西北方110多公里的貝爾維尤（Belleview）警局於3日晚間7時出頭接到報案電話，警方到場後在住宅內發現小布羅德身上有槍傷，緊急送醫後仍因傷勢過重而不治身亡。然而，小布羅德中槍的原因竟是和友人玩「真實版射擊遊戲」，互相朝著對方開槍所致。

在場的18歲少年沃威爾（Evan Vowell）將他拍攝的影片交給警方並表示，當時一群友人在16歲少年惠特勒（Colton Whitler）家中聚會，17歲的維寧（Joshua Vining）拿出了一件防彈背心和一把手槍，才開啟了這場致命遊戲。據報導，影片拍到，小布羅德朝著身穿防彈衣的維寧開了第一槍後，兩人互換位置，小布羅德穿上防彈背心，維寧開始朝他開槍。

影片內容顯示，小布羅德被擊中1槍後，先是向維寧點頭，接著維寧又對著他連開了4槍，導致他身受重傷，而惠特勒全程都站在一旁觀看。事發後，維寧被指控持槍嚴重過失殺人罪，謊稱子彈是從屋外射進來的惠特勒則被指控偽證罪。據悉，2名少年將以成年人身分被起訴。

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