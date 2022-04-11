美國智庫兵推中共犯台大獲全勝　國防部關注：好的經驗可供參考

記者林銘翰／台北報導

美國海軍陸戰中心近日進行兵棋推演，分析4個中國武力犯台可能出現的不同場景，其中包括中國大陸解放軍大獲全勝。對此，國防部副部長柏鴻輝11日表示，美國智庫推出的任何兵推結論，國防部都是關注，好的經驗可以供國軍參考，但是對於智庫的所有評論都只是參考。

根據《美國之音》報導，美國海軍分析中心（CNA）近日針對台海衝突設計的一場兵棋推演中，分析4個中國武力犯台可能出現的不同場景，包括解放軍大獲全勝、台美合作殲滅已登陸的解放軍、台灣挺住首波攻擊及解放軍反遭封鎖，出海艦艇遭全數殲滅。

立法院外交及國防委員會11日審查《妨害兵役治罪條例》部分條文修正草案，並邀請柏鴻輝等人列席備詢。柏鴻輝會前受訪時表示，美國智庫不是今天才推演台海狀況，不管從過去到現在，印太戰略都是世界所關注的。

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）



柏鴻輝說明，有關美國智庫所推演的任何兵推結論，國防部都是關注，「但是我們很重要的就是，他們好的經驗可以供我們參考，國防部在這個區塊來講，對於智庫的所有評論都只是參考」。

另外，美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）日前提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），將加快美國國會審查與消除行政障礙，加快向台灣運交關鍵武器。

對此，柏鴻輝則說，有關美國國會所提出來的問題，尤其在加速軍售的處理流程，國防部表示歡迎，尤其是在台海的情況，對於軍售的透明和加快速度，都有助於印太地區的和平跟穩定，國防部對這樣的法案表示支持。

柏鴻輝認為，中國大陸在發展各種武力系統，包含核武在內的話，「它的窮兵黷武是全世界眾所皆知的」，有關中國大陸對核武的發展，國防部都持續關注，「但是對於地區和平跟穩定造成的影響，全世界都是關注」，國防部也會關注其發展，以作為任何時間因應的作為。

談及中共運12航機日前低空突穿位於前線的東引防區上空，柏鴻輝則表示，對於外島的防護工作，國防部從來沒有疏忽，也都非常重視，但是對於所有兵力的部署跟運用，國防部都不予評論。