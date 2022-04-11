紐約時報廣場驚傳「巨大爆炸聲」　近百人拔腿狂奔影片曝光

記者張寧倢／編譯

美國紐約時報廣場（Times Square）附近10日傍晚突然傳出巨大爆炸聲響，下水道的人孔蓋還起火燃燒。網路上流傳的現場畫面可見，當時街道兩旁約有近百名行人，許多正在逛街購物的遊客聽見「清楚的」爆炸聲後，全嚇得拔腿狂奔，還有人邊跑邊發出驚駭尖叫。

▲紐約時報廣場驚傳巨大爆炸聲，遊客拔腿狂奔逃命。（圖／翻攝自推特，下同）

根據福斯新聞報導，曼哈頓中城周日（10日）傳出「巨大爆炸聲響」，引發遊客一陣驚慌。據紐約消防局表示，傍晚6時45分左右，時報廣場周邊第七大道與第八大道間有3個下水道的人孔蓋起火，消防人員發現爆炸地點附近的一氧化碳濃度升高，正在進行排氣作業，所幸目前未有人員傷亡報告。

由於事發地點無論何時都擠滿了外地遊客，現場畫面也被拍下並上傳到網路社交媒體。畫面顯示，爆炸聲嚇壞現場民眾，許多人提著購物袋就開始在街上拔腿狂奔。網友Brad Ball受訪稱，當時他正站在時報廣場中心，卻突然發生「巨大的爆炸」，雖然聽起來距離並不是特別近，但他可以肯定那巨響確實是爆炸。

當局報告顯示，紐約市從2020年到2021年下水道火災增加了超過1倍，光在去年就多達6104起。據報導，下水道火災通常發生在地下氣體過度累積，加上電氣短路而起火，並在人孔蓋等阻力最小的地方發生爆炸。

From the earth cam stream rewind back to 6:50pm.https://t.co/cXmkKz6VLf pic.twitter.com/7SNesn166b — Bruce Warren (@Bruce__Warren) April 10, 2022

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