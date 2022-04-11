專案輸入雛禽、受精蛋是開始缺雞了？　陳吉仲：沒進來無雞可用

▲陳吉仲表示，若沒有採專案，農民將無雞可用。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國際高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情嚴峻，我國主要進口雛禽、受精蛋及禽肉的產地紛紛傳出疫情，更導致進口種禽及禽肉供應出現缺口，農委會專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，代表台灣缺雞了？農委會主委陳吉仲今（11日）表示，若沒有進來養雞產業無雞可用。

立法院經濟財政聯席會今審查「農業保險法第十條條文修正草案」案，會前有媒體關心農委會專案輸入雛禽及受精蛋，是代表台灣缺雞了？陳吉仲說，現在全世界禽流感非常嚴重，雛禽或雞肉能進來的國家只有加拿大、美國和法國等有，尤其美國、法國有禽流感疫情，台灣雛禽跟受精蛋都是從國外進口，若沒有進來，養雞產業根本無雞可使用。

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陳吉仲強調，此為在防疫前提進行並確保無虞，透過專案方式處理，讓國內雛禽給整個養雞產業，包括蛋雞產業使用，這些都是確保糧食安全供應無虞的使用方式，全經過學者、專家會議討論，重申重點要確保農漁畜產品供應無虞。

農委會進一步說明，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，以解燃眉之急，此專案輸入的雛禽及種蛋除須符合雛禽鳥及受精蛋之原輸入檢疫條件外，另需採行強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、包裝箱需以封條封妥、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟、輸入時延長隔離檢疫至少14天（現行為10天）並在第1天及第10天各採集15隻（枚）檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好且檢測結果為陰性時才會放行，確保輸入種禽健康安全。

農委會也提到，爲紓解塞港造成的禽肉運儲困境，適度調整行政管制措施，參照OIE之禽流感潛伏期規範，就美國及加拿大疫區公告日14日前屠宰，經官方獸醫師確認屠前屠後檢查合格，生產包裝運輸期間未受病原體汙染者，可輸入我國；產自非疫區或符合前述條件及密閉運輸之禽肉，因缺櫃需在疫區州港口裝櫃起運者也同意輸入，禽肉運抵邊境時必須經過農委會防檢局及衛福部食藥署查驗確認符合相關規定後才准許輸入。