　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專案輸入雛禽、受精蛋是開始缺雞了？　陳吉仲：沒進來無雞可用

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲表示，若沒有採專案，農民將無雞可用。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國際高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情嚴峻，我國主要進口雛禽、受精蛋及禽肉的產地紛紛傳出疫情，更導致進口種禽及禽肉供應出現缺口，農委會專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，代表台灣缺雞了？農委會主委陳吉仲今（11日）表示，若沒有進來養雞產業無雞可用。

立法院經濟財政聯席會今審查「農業保險法第十條條文修正草案」案，會前有媒體關心農委會專案輸入雛禽及受精蛋，是代表台灣缺雞了？陳吉仲說，現在全世界禽流感非常嚴重，雛禽或雞肉能進來的國家只有加拿大、美國和法國等有，尤其美國、法國有禽流感疫情，台灣雛禽跟受精蛋都是從國外進口，若沒有進來，養雞產業根本無雞可使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲強調，此為在防疫前提進行並確保無虞，透過專案方式處理，讓國內雛禽給整個養雞產業，包括蛋雞產業使用，這些都是確保糧食安全供應無虞的使用方式，全經過學者、專家會議討論，重申重點要確保農漁畜產品供應無虞。

農委會進一步說明，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，以解燃眉之急，此專案輸入的雛禽及種蛋除須符合雛禽鳥及受精蛋之原輸入檢疫條件外，另需採行強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、包裝箱需以封條封妥、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟、輸入時延長隔離檢疫至少14天（現行為10天）並在第1天及第10天各採集15隻（枚）檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好且檢測結果為陰性時才會放行，確保輸入種禽健康安全。

農委會也提到，爲紓解塞港造成的禽肉運儲困境，適度調整行政管制措施，參照OIE之禽流感潛伏期規範，就美國及加拿大疫區公告日14日前屠宰，經官方獸醫師確認屠前屠後檢查合格，生產包裝運輸期間未受病原體汙染者，可輸入我國；產自非疫區或符合前述條件及密閉運輸之禽肉，因缺櫃需在疫區州港口裝櫃起運者也同意輸入，禽肉運抵邊境時必須經過農委會防檢局及衛福部食藥署查驗確認符合相關規定後才准許輸入。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
快訊／恭迎大甲媽...騎士慘遭2車夾擊！現場慘狀曝
鞋底「竟藏電路板」！他驚：我被定位了　網解答真相
快訊／花蓮2國小學生確診　緊急宣布停課
張惠妹唱完8場　「雙腳慘況曝光」！
台中新夜市將開幕！　海線規模最大
山下智久雙頰凹陷原因曝！　業界人士爆：他變了
台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻說謊藏驚人隱情
挺白狼被罵！本土劇女星「宣布息影」　4億CEO起底
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

223校停課、遠距教學　標準何時放寬？教育部「持續研議中」

台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

快訊／輕症在宅「送藥機制」今上午討論　陳時中14:00說明

夫婦球聚打破南投286天零確診　衛生局讚妻「一動作」：超警覺

快訊／桃園今增20例以上！2傳播鏈仍在延燒　鄭文燦：要多加注意

花蓮「奧斯卡傳播鏈」延燒！2國小傳學生確診　宣布緊急停課

自動繳費機投10元「中拉霸狂噴錢」　幸運男傻眼：機率多高？

鳳梨釋迦「外銷、加工未達標」！　陳吉仲：已經窮盡一切方法

高鐵費率調整票價會漲？王國材：尊重董事會決定

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

223校停課、遠距教學　標準何時放寬？教育部「持續研議中」

台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

快訊／輕症在宅「送藥機制」今上午討論　陳時中14:00說明

夫婦球聚打破南投286天零確診　衛生局讚妻「一動作」：超警覺

快訊／桃園今增20例以上！2傳播鏈仍在延燒　鄭文燦：要多加注意

花蓮「奧斯卡傳播鏈」延燒！2國小傳學生確診　宣布緊急停課

自動繳費機投10元「中拉霸狂噴錢」　幸運男傻眼：機率多高？

鳳梨釋迦「外銷、加工未達標」！　陳吉仲：已經窮盡一切方法

高鐵費率調整票價會漲？王國材：尊重董事會決定

報稅小白／扶養節稅！養一人最高可扣13.2萬元　財政部：別亂報！先看秒懂圖

南韓婉拒提供烏克蘭防空武器！　澤倫斯基今向南韓國會發表演說

223校停課、遠距教學　標準何時放寬？教育部「持續研議中」

焦脆外皮蘊含迷人蛋香！烏日最強蚵仔煎　炒飯鑊氣十足粒粒分明

法人：長榮首季獲利可望創新高　航運類股4月下旬迎來小旺季

Android 12爆安全漏洞　惡意程式可輕易讀取手機　

新北輕症在宅試運行　藥品24小時宅配到家、APP監測健康

台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

趕著恭迎大甲媽...騎士突迴轉慘遭2車夾擊！現場慘狀曝

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼

月薪破10萬又合法　工作有哪些

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

下跪陳情阿妹小巨蛋太震　里長關臉書

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

即／台中女童感染源不明　連假跑彰化苗栗

妹子吃免費壽司郎下秒卻慘哭　網看出2原因

單日確診全台第4　網灌爆潘孟安FB

超商買到過期8天霉飯糰　網曝SOP熱議

更多熱門

相關新聞

美印領袖將辦線上峰會　商討俄烏戰爭後果

美印領袖將辦線上峰會　商討俄烏戰爭後果

美國白宮今天宣布，拜登將於11日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上峰會，就俄烏戰爭相關議題進行商討。

紐約市長上任滿百日　確診COVID-19

紐約市長上任滿百日　確診COVID-19

法國大選首輪馬克宏領頭　贏極右派雷朋5%

法國大選首輪馬克宏領頭　贏極右派雷朋5%

美提供烏克蘭「所需武器」　抵禦俄軍攻勢

美提供烏克蘭「所需武器」　抵禦俄軍攻勢

法總統大選首輪預測：馬克宏與雷朋進入決選

法總統大選首輪預測：馬克宏與雷朋進入決選

關鍵字：

農委會陳吉仲養雞產業雞肉雛禽受精蛋禽流感美國加拿大法國禽肉高病原性家禽

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　變態行徑引發眾怒

《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！

「醫師我好累」3倦怠有1情況快就醫

更多

最夯影音

更多
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面