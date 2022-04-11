小巨蛋里長下跪被谷歌一星灌爆　她也開嗆「雞歪」：張惠妹是國寶！

▲張惠妹於小巨蛋舉辦演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者皮心瑀／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，為了減少演唱會內的「震度」，在場內舉牌要求歌迷禁止跳動，但9日仍遭到小巨蛋旁的中華里里長游吉興和妻子抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情，卻引爆歌迷不滿情緒，資深媒體人周玉蔻也跟著開轟，「雞雞歪歪什麼啊？」

周玉蔻表示，阿妹唱歌跳跳蹦蹦震動，是小巨蛋當年施工有問題，「那個什麼里長，以為你是誰」，張惠妹是國寶，保護都來不及了，她上TIMES封面的時候，你人在哪裡？更嗆柯文哲市府跟著胡鬧。

小巨蛋周遭的松山區中華里里長與太太9日到台北市政府前靜坐抗議，里長太太下跪希望能改善演唱會震動情形，只不過主辦單位強調「都在合乎範圍的規定演出」，而這次演唱會為了防震，不僅架高地板，全場也頻頻宣導「禁止跳動」，改以「稻草人」方式搖擺身體代替。

黃珊珊事後則特別到中華里的里民家裡，親自體驗他們反應的震動，黃珊珊坦言，顯然場館振動管理值未超標，但還沒到居民可以安居的程度，這是市府必須要扛下的責任。

不過，下跪事件後，部分歌迷陸續湧進里長臉書留言洗版，就連里長辦公室的Google評論也遭攻陷，一度被刷到只剩下1.2顆星。大批網友留言開酸，「做秀做過頭，一顆星剛剛好」、「不要再針對性了好嗎？噁心」、「請解決小巨蛋演唱會的根本問題才是重點，對事不對人好嗎？阿妹沒有錯」、「來朝聖，看看全台灣地基最脆弱的里辦公室」。