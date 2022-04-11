　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小巨蛋里長下跪被谷歌一星灌爆　她也開嗆「雞歪」：張惠妹是國寶！

▲▼張惠妹演唱會day4。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹於小巨蛋舉辦演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者皮心瑀／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，為了減少演唱會內的「震度」，在場內舉牌要求歌迷禁止跳動，但9日仍遭到小巨蛋旁的中華里里長游吉興和妻子抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情，卻引爆歌迷不滿情緒，資深媒體人周玉蔻也跟著開轟，「雞雞歪歪什麼啊？」

周玉蔻表示，阿妹唱歌跳跳蹦蹦震動，是小巨蛋當年施工有問題，「那個什麼里長，以為你是誰」，張惠妹是國寶，保護都來不及了，她上TIMES封面的時候，你人在哪裡？更嗆柯文哲市府跟著胡鬧。

小巨蛋周遭的松山區中華里里長與太太9日到台北市政府前靜坐抗議，里長太太下跪希望能改善演唱會震動情形，只不過主辦單位強調「都在合乎範圍的規定演出」，而這次演唱會為了防震，不僅架高地板，全場也頻頻宣導「禁止跳動」，改以「稻草人」方式搖擺身體代替。

黃珊珊事後則特別到中華里的里民家裡，親自體驗他們反應的震動，黃珊珊坦言，顯然場館振動管理值未超標，但還沒到居民可以安居的程度，這是市府必須要扛下的責任。

不過，下跪事件後，部分歌迷陸續湧進里長臉書留言洗版，就連里長辦公室的Google評論也遭攻陷，一度被刷到只剩下1.2顆星。大批網友留言開酸，「做秀做過頭，一顆星剛剛好」、「不要再針對性了好嗎？噁心」、「請解決小巨蛋演唱會的根本問題才是重點，對事不對人好嗎？阿妹沒有錯」、「來朝聖，看看全台灣地基最脆弱的里辦公室」。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
紐約時報廣場「巨大爆炸聲」！　上百人拔腿狂奔
「LINE爆1災情」不是錯覺！　網一片驚有感
鋼琴女神痛訴「渣男偷吃閨蜜」！　前男友發聲了
快訊／迎大甲媽騎士遭友「猛撞夾中間」！　濺血慘死
屏東小吃店兇殺！　男遭漁槍「刺穿左胸」慘死
AV女神孟若羽未P照曝光　網友狠酸：許效舜女裝
狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」　媽驚：姊姊有在玩
快訊／北港高中再+1！與確診同學一起玩　全校停課至4／18
快訊／新台幣摜破「29」大關！　創一年半新低
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

蔣萬安早想提中正紀念堂改名？　他爆「深藍氣到發抖」

中央推輕症居家照護　游淑慧提3質疑：民眾接受跟確診者同住嗎？

快訊／余天宣布參選民進黨新北主委　「2022大選比2018更艱鉅」　

小巨蛋里長下跪被谷歌一星灌爆　她也開嗆「雞歪」：張惠妹是國寶！

東南水泥事故造成雙鐵運輸中斷　監委批承包商便宜行事申請調查

新北輕症在宅試運行　藥品24小時宅配到家、APP監測健康

白狼率眾搶轎要法辦　徐國勇：褻瀆神明將遭懲戒！

4個月掉6公斤！　81歲施明德突喊「走了別怪我不告而別」曝真相

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

蔣萬安早想提中正紀念堂改名？　他爆「深藍氣到發抖」

中央推輕症居家照護　游淑慧提3質疑：民眾接受跟確診者同住嗎？

快訊／余天宣布參選民進黨新北主委　「2022大選比2018更艱鉅」　

小巨蛋里長下跪被谷歌一星灌爆　她也開嗆「雞歪」：張惠妹是國寶！

東南水泥事故造成雙鐵運輸中斷　監委批承包商便宜行事申請調查

新北輕症在宅試運行　藥品24小時宅配到家、APP監測健康

白狼率眾搶轎要法辦　徐國勇：褻瀆神明將遭懲戒！

4個月掉6公斤！　81歲施明德突喊「走了別怪我不告而別」曝真相

女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

廣達1名員工確診　公司曝快篩結果「均呈陰性」、已啟動居家辦公！

韓艦艇入澎湖海域搜救遭批喪權辱國　海巡署：韓方向我申請獲准

湖人球員比賽中回訊息　美媒：佛蓋爾若被開除會開心

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

基隆「愛心篩檢」通報專線今收線　這波共驗出38人確診

髮廊剪頭髮超毛！　隔壁座位沒人「有雙眼睛狂瞪」網笑：融為一體

紐約時報廣場驚傳「巨大爆炸聲」　近百人拔腿狂奔影片曝光

G神兵回來了！G2無情12連勝奪LEC冠軍...賽後秀肌肉劍指T1

甜寵「總裁劇」超夯！3大關鍵不退流行　五部必看快放入追劇清單

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

北市曝12人確診足跡！

快下載！社交距離APP將取代實聯制

為何支持國民黨？　26歲正妹參選人吐心裡話

快訊／新北最新足跡　3家KTV、電影院、金山老街、新莊體育館

許崑源女兒服務處喬遷　最美發言人到場

4個月掉6公斤　施明德突喊：走了別怪我

瑞典國會與歐洲議會訪團11人抵台

北市曝7確診足跡！他連上多天網咖＋酒店　2男模會所、華西街夜市入列

美國智庫兵推中共大獲全勝　國防部說話了

快訊／快篩劑10支、口罩、泡麵　新北「輕症在宅」防疫包曝光

中共殲16D電戰機罕見擾台　偵搜我防空飛彈情資奪制電磁權

快訊／三峽群聚趨緩！居隔陰轉陽佔個案8成　侯友宜：疫情正在收斂當中

阿妹演唱會有多震？黃珊珊到抗議里民家實測　坦言小巨蛋有先天缺陷

快訊／新北+143「分布9區」　新莊20多歲女Ct值13.2最低

更多熱門

相關新聞

張惠妹唱完8場「雙腳慘況曝光」！

張惠妹唱完8場「雙腳慘況曝光」！

張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，自4月1日起共有12場，期間使出渾身解數賣力開唱，昨晚（10日）結束第8場演出後，她透過IG限時動態PO出雙腳慘況，雙腳都纏著繃帶，她無奈苦笑：「完成8場，先這樣。」

下跪陳情阿妹小巨蛋太震　里長關臉書

下跪陳情阿妹小巨蛋太震　里長關臉書

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」

張惠妹飆唱《不該》　他突登台合體...全場嚇傻了！

張惠妹飆唱《不該》　他突登台合體...全場嚇傻了！

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

關鍵字：

張惠妹小巨蛋里長游吉興柯文哲黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

本土劇女星道歉「宣布息影」！

脫口《全明星》第4季開播時間！

《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面