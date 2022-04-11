　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2星

記者黃翊婷／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）時隔7年再度登上小巨蛋開唱，但小巨蛋旁的中華里里長游吉興和妻子等人，9日前往台北市政府前靜坐抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情，希望改善演唱會震動情形。消息傳開後，里長的臉書以及里長辦公室Google評論遭粉絲攻陷，今日（11日）一早再看，里長的臉書已經關閉。

下跪陳情張惠妹小巨蛋演唱會太震，里長關臉書。（圖／翻攝自Facebook／游吉興）

▲里長游吉興的臉書粉絲專頁關閉了。（圖／翻攝自Facebook／游吉興）

[廣告]請繼續往下閱讀...

張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，但影響周邊居民的「老問題」再度掀起爭議。小巨蛋周遭的松山區中華里里長游吉興和妻子等人，9日前往台北市政府前靜坐抗議，里長太太一度向副市長黃珊珊下跪陳情，希望能改善演唱會的震動情形。

▲▼張惠妹演唱會day6。（圖／聲動娛樂提供）

▼▲工作人員舉牌提醒歌迷不要跳動。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼張惠妹演唱會day4。（圖／聲動娛樂提供）

對此，主辦單位強調，一切都在合乎範圍的規定演出，這次演唱會為了防震，不僅架高地板，全場也頻頻宣導禁止跳動，改以稻草人方式搖擺身體代替。《ETtoday》記者直擊這幾場演唱會，現場工作人員只要發現有人跳動，都會迅速制止，每天的振動值也都沒有超標。

▲▼小巨蛋周邊里長9日到市府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

▲里長9日到台北市政府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

中華里里長到台北市政府抗議的消息傳開後，引發部分歌迷不滿，近日陸續湧進里長臉書留言洗版，就連里長辦公室的Google評論也遭攻陷，一度被刷到只剩下1.2顆星。大批網友留言開酸，「做秀做過頭，一顆星剛剛好」、「不要再針對性了好嗎？噁心」、「請解決小巨蛋演唱會的根本問題才是重點，對事不對人好嗎？阿妹沒有錯」、「來朝聖，看看全台灣地基最脆弱的里辦公室」。

但有網友發現，不知道是不是因為遭到太多粉絲留言砲轟，今日（11日）一早再看，里長的臉書已經關閉了。不過，還是有一些網友持續在臉書PO文，並標註「松山區中華里辦公處」，怒嗆里長蹭熱度，出事了就鎖版。

▼還是有部分網友對里長下跪陳情感到很不滿。（圖／翻攝自Facebook）

下跪陳情張惠妹小巨蛋演唱會太震，里長關臉書。（圖／翻攝自Facebook／游吉興）

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼　掀網論戰
花蓮女中又有學生確診　全校今起緊急停課14天
藤原效應！馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」更強　降8℃變天時間曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2星

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

亞洲大學1學生確診「4／8曾到校」　同教室學生今起遠距

藤原效應！馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」更強　降8℃變天時間曝

花蓮女中又有學生確診　全校今起緊急停課14天

屏東單日確診「全台第4」　縣民洗版潘孟安FB：活動還辦下去？

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼　掀網論戰

鞋底撕開「竟藏電路板」！他驚呼：我被定位了　網解答真相

台中議員助理確診！　施志昌9日才與賴清德等多人聚餐

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

金世正《社內相親》完結「秒剪短髮」　揪TWICE志效出遊...粉絲激讚：好可愛！

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2星

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

亞洲大學1學生確診「4／8曾到校」　同教室學生今起遠距

藤原效應！馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」更強　降8℃變天時間曝

花蓮女中又有學生確診　全校今起緊急停課14天

屏東單日確診「全台第4」　縣民洗版潘孟安FB：活動還辦下去？

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼　掀網論戰

鞋底撕開「竟藏電路板」！他驚呼：我被定位了　網解答真相

台中議員助理確診！　施志昌9日才與賴清德等多人聚餐

鬱金香蛋糕美到捨不得吃！快用7款「母親節蛋糕」跟媽媽告白

紐約市長上任滿百日　確診COVID-19

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

歐陽娜娜傳上海隔離「低調捐防疫物資」　彭于晏扮裝被笑虧：瘋的邊緣

下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2星

運價連跌12周美國線長約價沒動　船公司給攬貨業保證艙位還減二到三成

唐綺陽運勢／水瓶「兩情相悅」請把握機會！金牛姿勢不良小心傷筋骨

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕！　師父壽宴遲到…謝罪畫面全被拍

法國大選首輪馬克宏領頭　得票贏極右派雷朋5%

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

月薪破10萬又合法　工作有哪些

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

即／台中女童感染源不明　連假跑彰化苗栗

興隆國小學生家長晚間確診　預防性停課

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

妹子吃免費壽司郎下秒卻慘哭　網看出2原因

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼

桃園再增3學生確診！國立體大宣布停課12天

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

姑姑留300萬遺產給她…父母靈堂提「1要求」　女氣炸喊：太噁心

單日確診全台第4　網灌爆潘孟安FB

更多熱門

相關新聞

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，事前就獲得歌迷高度期待，連日精彩演出及驚喜喬段，更是掀起不少討論，而許多娛樂圈大咖都悄悄現身支持，10日迎來巡演的第8場演出，「本土劇女神」高宇蓁也到場一睹偶像風采，一身打扮格外吸睛，自嘲「一隻螢光棒本人」。

張惠妹飆唱《不該》　他突登台合體...全場嚇傻了！

張惠妹飆唱《不該》　他突登台合體...全場嚇傻了！

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

總計3人染疫！阿妹4／6演唱會「再新增2確診者」　北市公布座位區

總計3人染疫！阿妹4／6演唱會「再新增2確診者」　北市公布座位區

快訊／張惠妹開唱再爆確診者足跡　主辦回應了！

快訊／張惠妹開唱再爆確診者足跡　主辦回應了！

關鍵字：

小巨蛋張惠妹

讀者迴響

熱門新聞

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

「醫師我好累」3倦怠有1情況快就醫

《全明星》粿粿宣布懷孕！喜迎女寶

月薪破10萬又合法　工作有哪些

月給3萬含教育費　妻怨不夠夫氣炸

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

雷／男神奪《全明星3》最終MVP「收30萬金戒指」

郭台銘12歲女兒疑拍MV！　「夢幻公主裝」飆英文

雷／《全明星3》總冠軍MVP被讚爆

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

更多

最夯影音

更多
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉
崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面