下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2星

記者黃翊婷／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）時隔7年再度登上小巨蛋開唱，但小巨蛋旁的中華里里長游吉興和妻子等人，9日前往台北市政府前靜坐抗議，里長太太還一度向副市長黃珊珊下跪陳情，希望改善演唱會震動情形。消息傳開後，里長的臉書以及里長辦公室Google評論遭粉絲攻陷，今日（11日）一早再看，里長的臉書已經關閉。

▲里長游吉興的臉書粉絲專頁關閉了。（圖／翻攝自Facebook／游吉興）

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張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，但影響周邊居民的「老問題」再度掀起爭議。小巨蛋周遭的松山區中華里里長游吉興和妻子等人，9日前往台北市政府前靜坐抗議，里長太太一度向副市長黃珊珊下跪陳情，希望能改善演唱會的震動情形。

▼▲工作人員舉牌提醒歌迷不要跳動。（圖／聲動娛樂提供）

對此，主辦單位強調，一切都在合乎範圍的規定演出，這次演唱會為了防震，不僅架高地板，全場也頻頻宣導禁止跳動，改以稻草人方式搖擺身體代替。《ETtoday》記者直擊這幾場演唱會，現場工作人員只要發現有人跳動，都會迅速制止，每天的振動值也都沒有超標。

▲里長9日到台北市政府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

中華里里長到台北市政府抗議的消息傳開後，引發部分歌迷不滿，近日陸續湧進里長臉書留言洗版，就連里長辦公室的Google評論也遭攻陷，一度被刷到只剩下1.2顆星。大批網友留言開酸，「做秀做過頭，一顆星剛剛好」、「不要再針對性了好嗎？噁心」、「請解決小巨蛋演唱會的根本問題才是重點，對事不對人好嗎？阿妹沒有錯」、「來朝聖，看看全台灣地基最脆弱的里辦公室」。

但有網友發現，不知道是不是因為遭到太多粉絲留言砲轟，今日（11日）一早再看，里長的臉書已經關閉了。不過，還是有一些網友持續在臉書PO文，並標註「松山區中華里辦公處」，怒嗆里長蹭熱度，出事了就鎖版。

▼還是有部分網友對里長下跪陳情感到很不滿。（圖／翻攝自Facebook）