霧峰奧山生態豐富可賞螢賞桐　前台中市議員籲重視休憩觀光建設

▲前台中市議員張芬郁籲市政府大力推廣霧峰奧山生態觀光。（圖／張芬郁提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

位於台中霧峰區青桐林生態園區內的霧峰奧山，與九九峰相鄰、生態豐富；前市議員張芬郁表示，當地無論是賞鳥、賞螢或賞桐、練腳力，都是不錯的選擇，呼籲市府重視霧峰奧山休憩和觀光。

張芬郁指出，霧峰有三山：霧峰奧山、阿罩霧山、萬斗六山，其中阿罩霧山因名列「小百岳」，較為一般山友青睞；而又稱霧峰契山的霧峰奧山，海拔483公尺，有編號4184的三等三角點基石，從青桐林生態園區第一停車場經桐花廊步道上山，約1.2公里可登頂，落差才200公尺，算是相當親民的郊山，但可能因知名度不足、交通不便，以致到訪者不多。

張芬郁表示，一般人賞桐地點的第一選擇是苗栗縣，其實青桐林生態園區也是不錯的賞桐點，走步道或登奧山沿途還能聽到五色鳥、紅嘴黑鵯的熱鬧叫聲，若是幸運更可見到台灣獼猴、台灣藍鵲，晚間則有機會看到貓頭鷹及螢火蟲，是一個生態豐富、可充分放鬆休憩的好所在。

張芬郁說，可能因霧峰區公所經費不足，目前園區涼亭屋頂、休憩平台棧板毀損，而少數步道可能因坍塌，有部分隱沒，未來若有機會重返市議會，首要就是爭取編列維護經費，其次尋求與登山社團合作，共同維護山林生態，並推動假日市集，讓民眾登山、休憩之餘也享有購物樂趣。