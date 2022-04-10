總計3人染疫！阿妹4／6演唱會「再新增2確診者」　北市公布座位區

▲張惠妹演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者袁茵／台北報導

歌手張惠妹（阿妹）自4月1日在台北小巨蛋辦理演唱會，10日爆出有民眾於4月6日參加演唱會後，遭到北市匡列居家隔離，使台北市衛生局疾管科長張惠美證實，該為中山區個案（案26419）的足跡，該確診者坐在演唱會特B區第14排，另外再新增同場次2名友人染疫，一個同樣坐在案26419的旁邊，另一個則是紫2B區第6排。

張惠妹於1日重返小巨蛋，一連舉辦12場「ASMR世界巡迴演唱會」，但有民眾10日向《東森新媒體ETtoday》透露，自己參加4月6日的演唱會，結果9日晚上接到健康服務中心的電話，被告知自己與確診者坐在相同的特B區，所以要被居家隔離。

對此，台北市衛生局疾管科長張惠美10日證實，此為台北市9日公布的案26419足跡，個案Ct值31，確實有參與6日張惠妹小巨蛋演唱會，並且坐在特B區，北市衛生局會按照九宮格方式進行匡列。

不過，台北市衛生局10日召開防疫記者會時，張惠美再補充，案26419為中山區個案，於4月6日參加張惠妹演唱會，坐在特B區14排，目前匡列前後左右共40人，並發出7300多則簡訊；不過剛剛又採檢出案26419的2名同行友人染疫，1名友人同樣坐在特B區14排，另一名則坐在紫2B區第6排。