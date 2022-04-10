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阿妹演唱會有多震？黃珊珊到抗議里民家實測　坦言小巨蛋有先天缺陷

▲▼張惠妹烏托邦世界巡城演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲張惠妹睽違7年再度登蛋。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

天后張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，但影響周邊居民的「老問題」再度浮現，小巨蛋周邊里長跟里民9日上午到市政府前靜坐抗議，見到副市長黃珊珊時更激動下跪。黃珊珊也特別到中華里的里民家裡，親自體驗他們反應的震動，黃珊珊坦言，顯然場館振動管理值未超標，但還沒到居民可以安居的程度，這是市府必須要扛下的責任。

此次張惠妹演唱會登場前，市府除了緊盯防意外，副市長黃珊珊也強調，沒有搖滾區且特別設有避震措施；柯文哲也說「跳一次就知道有沒有問題」。但經過幾場演唱會後，小巨蛋周遭部分里民仍抱怨人為地震跟著震了好幾天，松山區中華里長游吉興9日上午和太太前往市府靜坐抗議，準備絕食抗議。

▼小巨蛋周邊里長到市府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼小巨蛋周邊里長9日到市府向黃珊珊下跪陳情。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊前幾日晚上10點多，也到了中華里的里民家裡，黃珊珊形容，自己感受到了他們反應的震動，魚缸的水會動，電扇也會左右晃，有老人家這段期間，每到晚間10:30就出門，在外面散步到11點表演結束後才回家，「如果不是人在現場，真的無法感受他們遇到的問題。但這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。」

黃珊珊指出，這幾天捷運公司以及主辦單位也都有到住戶家裡要求，每天晚上去觀察震動的改善狀況，努力調整來克服。

黃珊珊表示，在104年演出後，北市府曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋的下方為黏土層，所有跳動行為都會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳的唯一解。而除了小巨蛋的地質結構外，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。

對於過去小巨蛋表演常傳出「人為地震」，黃珊珊表示，在演唱會開始前，為了避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」的概念，4/1到4/3的演出，都沒有超過場館振動管理值 63 dB。

對於里民反應震動問題，張惠妹演唱會主辦單位也表示：「這個問題可能要請小巨蛋回應了，這已經超越我們的部分，我們的部分都在合乎範圍的規定演出。」阿妹演唱會這次為了防震，不僅架高地板，全場也頻頻宣導「禁止跳動」，改以「稻草人」方式搖擺身體代替。

▼演唱會工作人員提醒歌迷以鼓掌代替跳動。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼張惠妹演唱會day4。（圖／聲動娛樂提供）

對於振動管理值規定，黃珊珊指出，顯然縱使未超標，振動的問題雖然比之前有改善，但還沒到居民可以安居的程度，這問題我們會在研議重訂新的標準或是其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。

黃珊珊坦言，主辦單位與歌手，其實已經全力配合，在今天的表演中，阿妹也請歌迷坐著，「里民的責備，由台北市政府一肩扛起，這不是任何一位歌手的錯，我們會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法。」

黃珊姍表示，為了讓小巨蛋的活動展演順利舉行，同時兼顧周遭居民的生活環境，市府一直非常努力，去取得兩者的平衡，只要能做的，市府一定全力去做，「謝謝 Amei 體諒居民，不斷安撫歌迷跳動禁止 、坐著也可以很歡樂，謝謝上萬名有素質的粉絲配合，將影響周邊居民生活品質的程度降到最低。」

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