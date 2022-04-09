本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少　最多是「這款」

▲指揮中心指揮官陳時中公布，國內目前約有50多人施打三劑疫苗仍染疫。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情升溫，雖說這波Omicron的輕症或無症狀比例高達99.68%，而根據中央流行疫情指揮中心今公布，染疫個案中有超過50個是突破性感染，只是，施打疫苗目前目的已是防重症或死亡，對於預防感染的效果已不是那麼強，以指揮中心統計數據來看，根據最後一劑追加劑的品牌分類，其中打BNT發生突破性感染的人數最多。

國內疫情升溫，醫師、專家們皆疾呼民眾盡速接種疫苗，據統計，截至4/8止，目前已施打兩劑疫苗有78.68%、第三劑則超過50%民眾都已接種。不過，打疫苗後發生突破性感染的情況，在國際上已屢見不鮮，指揮中心指揮官陳時中也說，國內打過三劑疫苗但仍染疫的人數約是50多位。

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不過，若談到突破性感染最多的疫苗組合，陳時中則說，僅以最後一劑疫苗廠牌來比對，每10萬人為單位，AZ是10.2人、莫德納6.5人、高端2.6人，BNT則是7.5人。

但陳時中強調，AZ的部分統計意義不大，因為以AZ當作第三劑施打的人數不足3萬，主要施打的都是莫德納769萬人，BNT是307萬人、高端49萬人，基本上要超過10萬人統計較有意義，AZ的數字只能做參考。