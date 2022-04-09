境外移入+136！107人落地確診　「所有越南入境航班」登機前須快篩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）公布國內新增136例境外移入，107例為落地採檢陽性，居家檢疫29人，以越南入境52例最多。另外，考量越南入境航線之落地採檢陽性率居高不下，指揮中心宣布，即日起至5月6日，自越南入境之「所有航班」皆須提供搭機前6小時內的抗原快篩報告。

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▲指揮中心4/9公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日宣布，經監測近期越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班之來臺旅客，除檢附搭機前2日內COVID-19病毒核酸檢驗報告，須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，並由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。

指揮中心提醒，自越南來臺旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測，並遵守返臺後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

▲即日起越南入境之所有航班，皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。